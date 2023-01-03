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تعليم الرياض تعلن استمرار الدراسة عن بُعد.. غدًا الأربعاء
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تعليم الرياض تعلن استمرار الدراسة عن بُعد.. غدًا الأربعاء

تعليم الرياض تعلن استمرار الدراسة عن بُعد.. غدًا الأربعاء

تعليم الرياض تعلن استمرار الدراسة عن بُعد.. غدًا الأربعاء
٠٩:٤٣:٣٢ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم منطقة الرياض، استمرار الدراسة (عن بعد) يوم غدٍ الأربعاء ١١ / ٦ / ١٤٤٤ هـ في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

وأوضحت “تعليم الرياض” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع.

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تواصل – فريق التخرير:

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة غدًا بمدارس المنطقة، في ظل التوقعات باستمرار هطول الأمطار.

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هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية

وقالت “تعليم تبوك” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا لهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية تشمل مدينة تبوك وقراها ومحافظة حقل والبدع وضباء والوجه نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ليوم غد الأربعاء 1444/6/11 حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس”.

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تأجيل بداية الدوام الرسمي إلى التاسعة صباحًا

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، أعلنت الإثنين تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس مدينة تبوك وقراها وبعض المحافظات والمراكز بدءًا من يوم الثلاثاء إلى الساعة التاسعة صباحًا، حتى إشعار آخر، مع مراعاة استيفاء جميع الحصص.

وبيَّنت الإدارة أن القرار يشمل المدارس في مدينة تبوك والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إضافة إلى المدارس في محافظتي البدع وتيماء وضواحيهما، ومدارس قرى الزيتة وعلقان التابعة لمحافظة حقل, ومدارس شرق محافظة ضباء: (الديسة، أبو العجاج ، شواق، شغب، نبع داما، البديع، أمدان ) , ومدارس شرق محافظة الوجه (أم ضباع ، النشيفة ، أبو راكة ، البليطيح، الفارعة، حريمل، الجو)

ويأتي ذلك حرصًا من الإدارة على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها؛ نظرًا لما تشهده منطقة تبوك من انخفاض في درجات الحرارة خلال هذه الأيام.

https://twitter.com/moe_tbk/status/1610337018306863104?s=20&t=EVKBid_Pp7sO2kpRo3PmOw

الكلمات الدلالية:
الارصاد الامطار التعليم عن بعد تعليبم الرياض

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