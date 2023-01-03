شاهد.. ماذا حدث لـ «ساهر» بعد غرقه في الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط جهاز رصد آلي “ساهر” في مياه الأمطار.

ويظهر الفيديو الذي نشرته حسابات على موقع “تويتر”، وقيل أنه في منطقة المدينة المنورة، وهو ما زال يعمل ويلتقط الصور عبر الفلاش في حين أنه وسط المياه، وهو ما أثار الجدل بين المغردين، في الوقت الذي قال البعض أن الفلاش ماس كهربائي أو أنه تعرض للتخريب بسبب المياه.

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي «MHC»، أن الجو عليل والمطر جميل لكن مع هذه الأجواء هناك بعض النصائح التي يوجهها للجميع أثناء هطول الأمطار.

إرشادات مهمة للوقاية من نزلات البرد

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه في ظل استمرار الحالة المطرية التي تشمل تأثيراتها أمطارًا غزيرة وجريانًا للسيول وهبوب رياح سطحية باردة، فإنه للوقاية من نزلات البرد يلزم الاهتمام بالآتي:

1 – ابق في المنزل حين يشتد المطر.

2 – لا تطل الجلوس تحت المطر مباشرة.

3 – ارتد معطفًا أو أحمل مظلة لتجنب البلل.

وأضاف تجمع المدينة المنورة الصحي، أنه أثناء هطول الأمطار وحتى لا يصاب أحد بعدوى من نواقل الأمراض، لذا لابد من إتباع هذه الإرشادات الصحية:

1 – قم بتغطية الساقين.

2 – تجنب أماكن تجمع الأمطار.

3 – ارتد الملابس ذات الأكمام الطويلة.

4 – استخدام الكريمات الطاردة للحشرات عند اللزوم.

5 – استخدم الشبك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ من دخول الحشرات.

6 – حتى لا تتعرض لإصابات أو سقوط، ارتد الأحذية المانعة للانزلاق.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج إلا للضرورة

ونظرًا للحالة المطرية وتقلبات الطقس وحفاظًا على سلامة الجميع، فقد دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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