تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

برئاسة خادم الحرمين.. قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض… المزيد هنا

مستمرة إلى الخميس.. محلل طقس: المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات (فيديو)

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن المملكة لم تشهد منذ 4 سنوات أمطارًا بهذه الغزارة .. المزيد هنا

عاجل.. «البريد»: عطل فني بموقع «سبل الإلكتروني» ويجري حله

أعلن البريد السعودي عن وجود عطل فني في موقع “سبل الإلكتروني” وتطبيق الأجهزة الذكية.. المزيد هنا

القبض على مواطنة ومواطن لنقلهما وإيوائهما 12 مخالِفة لنظام أمن الحدود

ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير، القبض على مواطنة لنقلها مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية.. المزيد هنا

إدانة عربية لاقتحام وزير الاحتلال «المتطرف» لباحة المسجد الأقصى المبارك

بعد اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، ندد عدد من الدول العربية بالممارسات.. المزيد هنا

عبر «أبشر».. «الجوازات» تتيح سداد رسوم خدمتي إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها بدأت بإتاحة سداد المدفوعات الحكومية لخدمتي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني.. المزيد هنا

جامعة جدة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا

أعلنت جامعة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، بمقرات وفروع الجامعة بسبب الظروف المناخية وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد.. المزيد هنا

شاهد.. صاعقة رعدية تدمر شاحنة بمدينة الليث وتحرقها بالكامل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاحنة تحترق بشكل كامل، مؤكدين أن صاعقة رعدية ضربتها ما أدى إلى اشتعال النيران بها.. المزيد هنا

استمرار تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس الحدود الشمالية

وفقاً لما تم رصده ومتابعته وحرصا على سلامة الجميع ، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.. المزيد هنا

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”.. المزيد هنا