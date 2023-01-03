الذهب يصعد لأعلى مستوى في 6 أشهر رغم ضعف التداولات

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حققت أسعار الذهب اليوم مكاسب قوية، رغم ضعف التداولات، فيما ينتظر مراقبون، غدا الأربعاء، صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الماضي يوم الأربعاء، الذي قد يقدم توجيهات حول مسار تشديد السياسة النقدية للبنك.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.8% إلى 1838.69 دولار للأوقية الساعة (02:57) بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 1843.90 دولار.

مؤشر الدولار يتراجع

وبحسب “رويترز”، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج، حسب “الاقتصادية”.

ويعد الذهب أداة للتحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر فائدة.

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أسعار الفضة والمعادن

وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1% إلى 24.25 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 1077.98 دولار بينما نزل البلاديوم 0.1 % إلى 1792.21 دولار.

وأنهى الذهب معاملات نوفمبر الماضي مرتفعًا بأكثر من 8% وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.