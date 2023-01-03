أفضل 7 طرق للتغلب على إرهاق الشتاء.. تعرف عليها

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كشفت خبيرة عن سبعة طرق يمكن من خلالها التغلب على إجهاد الشتاء، الذي يجعل البعض يعاني من صعوبة في الاستيقاظ من النوم، والرغبة في النعاس خلال ساعات النهار.

قالت أخصائية التغذية، جينيد بروديل، إن هذه النصائح ستساعد على التغلب على الإرهاق.

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1. الاسحتمام بالماء البارد

الأبحاث تشير إلى أن العلاج بالماء البارد، مثل الاستحمام البارد، قد يساعد في تقليل التعب وزيادة اليقظة العقلية.

وأضافت بروديل: “إذا لم تكن مستعدًا تمامًا لغمر جسمك بالكامل، فابدأ برش وجهك بالماء البارد أولًا، ثم انتقل إلى الحمام حتى تتمكن من جني أكبر قدر من الفوائد”.

2. روتين النوم

أوضحت جينيد أن أجسادنا تحب الروتين، مما يساعد ساعتنا البيولوجية الداخلية على الاستمرار في العمل بالشكل المطلوب.

وأضافت: “هذا سيجعلك تشعر بمزيد من النشاط أثناء النهار، ويجعلك تشعر بالنعاس في المساء، مما يعدّك لنوم عميق ومنعش”.

3. ضوء الشمس

قلة ضوء الشمس خلال أشهر الشتاء تدفع العقل لإنتاج المزيد من هرمون الميلاتونين، مما يجعل الشخص يشعر بالنعاس.

وللمساعدة في تنظيم مستويات الميلاتونين، يجب الخروج في الصباح للمساعدة في ضبط ساعة الجسم للحصول على الطاقة المثلى خلال النهار، كما تقول أخصائية التغذية.

كما تنصح بقضاء أكبر وقت ممكن بالخارج في وضح النهار وفتح الستائر عند الجلوس بالقرب من النافذة أثناء العمل.

4. الحركة

عندما تكون متعبًا وتنفد طاقتك، فربما يكون آخر شيء تريد القيام به هو الخروج في البرد.

وأضافت جينيد: “لكن قد تتفاجأ بمدى نشاطك بعد الانخراط في نوع من النشاط البدني كل يوم. إذا كان الجو باردًا جدًا بالخارج، أو إذا كنت لا ترغب في الركض في الظلام، فحاول القيام بالتدريبات في الداخل”، والتي تصل إلى 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

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5. الكافيين

في حين أن اتباع نظام غذائي صحي، والكثير من الراحة يمكن أن يساعد في محاربة التعب، فإن هناك أيضًا أوقات تحتاج فيها إلى دفعة إضافية لتساعدك على قضاء اليوم.

سواء كنت تكافح من أجل ممارسة الرياضة في الصباح، أو كنت تعاني من الخمول في منتصف بعد الظهر، فإن الكافيين يمكن أن يساعد في زيادة اليقظة وشحذ عقلك، على حد قول جنيد.

وأوضحت: “الكافيين هو مُحسِّن للأداء تم بحثه جيدًا، وله تأثير أكبر عند تناوله في حالته” اللامائية “أو الأكثر تركيزًا، مثل أقراص الكافيين، مقارنة بالقهوة”.

6. النوم العميق

أوضحت أخصائية التغذية, أن الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر حيوي لمكافحة إرهاق الشتاء.

وأشارت إلى أنه “في حين أنه من المغري الدخول في حالة سبات عندما يحل الشتاء، فإن الشعور بالنعاس الذي تشعر به لا يعني أنه يجب عليك الغفوة لفترة أطول”.

ونصحت بالنوم لمدة 8 ساعات، والذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، وأن تساعد غرفة النوم على الشعور بالاسترخاء والنعاس، من خلال التمتع بفراش مريح ودافئ، وإيقاف تشغيل الهاتف والتلفزيون قبل 30 دقيقة على الأقل من موعد النوم.

7. الاسترخاء

وأضافت إذا كنت تحت ضغط لإنجاز الأحمال خلال النهار، فقد يساهم ذلك في إجهادك، “بينما لا يوجد حل سريع للتوتر، هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليله”، ناصحة بالتأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس أو تقنيات اليقظة، مما يساعد على الهدوء والشعور بمزيد من الاسترخاء وإعادة الشحن، والاستعداد للتعامل مع المهام اليومية بذهن صافٍ.