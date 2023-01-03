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الوجه الآخر لبريطانيا 75 حالة سرقة يوميا على مدار عام

الوجه الآخر لبريطانيا 75 حالة سرقة يوميا على مدار عام

الوجه الآخر لبريطانيا 75 حالة سرقة يوميا على مدار عام
٠٩:٢٢:٢٩ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت بيانات جديدة، تسجيل ما يقرب من 100 ألف حالة سرقة للمحولات الحفازة للسيارات في ‎بريطانيا في غضون ثلاث سنوات, ما يعادل 75 حالة سرقة يوميًا في عام 2022.

سرقات متكررة بنفس الأسلوب

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عددا من سرقات محولات السيارات في بريطانيا، حيث يقوم شخصين على الأكثر برفع السيارة بواسطة الأداة المخصصة؛ ويرصد أحدهما الطريق بينما يسرع الآخر بفك المحول، ثم يلوذان بالفرار.

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تكرار جرائم السرقات في بريطانيا

ومنيت بريطانيا، خلال الآونة الأخيرة، بانتشار ظواهر السرقة، في العاصمة لندن، ومدن ومناطق أخرى، تعددت مظاهر اقتحام المحال التجارية وسرقة الهواتف من ايدي المارة.

ورصدت الجهات المتخصصة في بريطانيا، ارتفاع معدلات الجريمة وحمل الأسلحة النارية في البلاد؛ وأظهر مقطع فيديو متداول، في وقت سابق، مطاردة غريبة بين شرطي بريطاني أعزل، وشخص يحمل سلاحا ناريا، وتمكن الشرطي من إلقاء القبض عليه.

طارده بأحد شوارع برمنجهام

ونشر الحساب الرسمي لشرطة ويست ميدلاندز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع الفيديو، الذي أظهر مطاردة رجل الشرطة لشاب مسلح.

وقال الحساب: “لقد أصدرنا مقطع فيديو يظهر لحظة قيام الضباط العزل بمطاردة مسلح بشجاعة في أحد شوارع برمنجهام – ووجدوه يحمل مسدسًا محشوًا”.

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