استمرار تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس الحدود الشمالية

تواصل- فريق التحرير:

وفقاً لما تم رصده ومتابعته وحرصا على سلامة الجميع ، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد ، قررت إدارة تعليم الحدود الشمالية، استمرار الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي ، غداً الأربعاء 06/11/ 1444 في جميع مدارس المنطقة و المحافظات والمراكز التابعة لها ( للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس ).

وفقاً لما تم رصده ومتابعته وحرصا على سلامة الجميع ، وبناء على ماورد من المركز الوطني للأرصاد ، استمرار الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر #منصة_مدرستي ، غداً الأربعاء 06/11/ 1444 في جميع مدارس المنطقة و المحافظات والمراكز التابعة لها ( للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس ). pic.twitter.com/eQMFFFhAX9 — إدارة تعليم الحدود الشمالية (@moe_hud) January 3, 2023

كما أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن، استمرار الدراسة “عن بُعد”، ليوم غد الأربعاء 11/ 6 / 1444هـ عبر منصة مدرستي لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس حفر الباطن.

وقالت إدارة التعليم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة ( عن بُعد ) ليوم غد الأربعاء 11/ 6 / 1444هـ عبر منصة مدرستي لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم حفر الباطن”.

تنويه:

بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة ( عن بُعد ) ليوم غد الأربعاء 11/ 6 / 1444هـ عبر #منصة_مدرستي لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_حفرالباطن — إدارة تعليم حفر الباطن (@MOE_HFB) January 3, 2023

وكانت جامعة جدة، أعلنت عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، بمقرات وفروع الجامعة بسبب الظروف المناخية وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

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وكتبت الجامعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأربعاء 11-٦-١٤٤٤هـ بمقرات وفروع الجامعة”.

وتابعت :” وستكون الدراسة عن بعد لجميع الطلبة وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريا إلا اذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات”.

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