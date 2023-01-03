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استمرار تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس الحدود الشمالية
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استمرار تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس الحدود الشمالية

استمرار تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس الحدود الشمالية

استمرار تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس الحدود الشمالية
٠٨:٣١:٢٧ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وفقاً لما تم رصده ومتابعته وحرصا على سلامة الجميع ، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد ، قررت إدارة تعليم الحدود الشمالية، استمرار الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي ، غداً الأربعاء 06/11/ 1444 في جميع مدارس المنطقة و المحافظات والمراكز التابعة لها ( للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس ).

كما أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن، استمرار الدراسة “عن بُعد”، ليوم غد الأربعاء 11/ 6 / 1444هـ عبر منصة مدرستي لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس حفر الباطن.

وقالت إدارة التعليم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة ( عن بُعد )  ليوم غد الأربعاء 11/ 6 / 1444هـ عبر منصة مدرستي لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم حفر الباطن”.

وكانت جامعة جدة، أعلنت عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، بمقرات وفروع الجامعة بسبب الظروف المناخية وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

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وكتبت الجامعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأربعاء 11-٦-١٤٤٤هـ بمقرات وفروع الجامعة”.

وتابعت :” وستكون الدراسة عن بعد لجميع الطلبة وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريا إلا اذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد تعليق الدراسة تعليم الحدود الشمالية تعليم حفر الباطن

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