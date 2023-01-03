الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شاب يصدم سيارة إسعاف أثناء إنقاذ حياة طفلة (فيديو)
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شاب يصدم سيارة إسعاف أثناء إنقاذ حياة طفلة (فيديو)

شاب يصدم سيارة إسعاف أثناء إنقاذ حياة طفلة (فيديو)

شاب يصدم سيارة إسعاف أثناء إنقاذ حياة طفلة (فيديو)
٠٨:٣٤:٠٢ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اصطدم شاب كان يقود سيارته بسرعة جنونية، سيارة إسعاف الهلال الأحمر، أثناء إنقاذ حياة طفلة، ما أدى إلى إصابة اثنين من المسعفين، ونقلهما إلى العناية المركزة.

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الاصطدام كان من الخلف

وقال أحد المسعفين المصابين من داخل المستشفى لقناة “الإخبارية”، إن الاصطدام كان من الخلف، حيث كان قائد السيارة ينطلق بسرعة جنونية عندما اصطدم بسيارة الإسعاف التي كانت تقف في المسار الأيمن، وتشغل إشارات التنبيه.

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النيابة تباشر تحقيقاتها بشأن الحادث

وأشار إلى أنه لم يتذكر تفاصيل الحادث، لكنه أوضح أن النيابة تباشر تحقيقاتها بشأن الحادث.

ووجه المسعف، الشكر لرئيس الهلال الأحمر لزيارته هو وزميله في المستشفى.

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