شاب يصدم سيارة إسعاف أثناء إنقاذ حياة طفلة (فيديو)

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اصطدم شاب كان يقود سيارته بسرعة جنونية، سيارة إسعاف الهلال الأحمر، أثناء إنقاذ حياة طفلة، ما أدى إلى إصابة اثنين من المسعفين، ونقلهما إلى العناية المركزة.

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الاصطدام كان من الخلف

وقال أحد المسعفين المصابين من داخل المستشفى لقناة “الإخبارية”، إن الاصطدام كان من الخلف، حيث كان قائد السيارة ينطلق بسرعة جنونية عندما اصطدم بسيارة الإسعاف التي كانت تقف في المسار الأيمن، وتشغل إشارات التنبيه.

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النيابة تباشر تحقيقاتها بشأن الحادث

وأشار إلى أنه لم يتذكر تفاصيل الحادث، لكنه أوضح أن النيابة تباشر تحقيقاتها بشأن الحادث.

ووجه المسعف، الشكر لرئيس الهلال الأحمر لزيارته هو وزميله في المستشفى.