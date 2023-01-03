الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
من مختلف المؤهلات.. وزارة الموارد البشرية تعلن توافر فرص عمل «عن بُعد»
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من مختلف المؤهلات.. وزارة الموارد البشرية تعلن توافر فرص عمل «عن بُعد»

من مختلف المؤهلات.. وزارة الموارد البشرية تعلن توافر فرص عمل «عن بُعد»

من مختلف المؤهلات.. وزارة الموارد البشرية تعلن توافر فرص عمل «عن بُعد»
٠٨:٢٤:٤٩ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:.

المسميات الوظيفية :

مساعد إداري

مصمم جرافيك

اخصائي تسويق إلكتروني

اختصاصي تسويق

مساعد اداري

كهربائي سيارات

مشرف مسكن

كاتب بيانات عملاء

محصل

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 عن البرنامج:

برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب ويعد بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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العمل عن بعد فرص عمل وزارة الموارد البشرية وظائف شاغرة

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