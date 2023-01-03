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كلية المسجد النبوي تقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا
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كلية المسجد النبوي تقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا

كلية المسجد النبوي تقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا

كلية المسجد النبوي تقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا
٠٨:١٤:١٤ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، أعلنت كلية الحرم النبوي، تعليق الدراسة الحضورية غداً الاربعاء 11 / 6 / 1444هـ، وذلك حرصًا على سلامة طلاب ومنسوبي الكلية.

وكانت إدارة تعليم حفر الباطن، أعلنت استمرار الدراسة “عن بُعد”، ليوم غد الأربعاء 11/ 6 / 1444هـ عبر منصة مدرستي لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس حفر الباطن.

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وقالت إدارة التعليم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة ( عن بُعد )  ليوم غد الأربعاء 11/ 6 / 1444هـ عبر منصة مدرستي لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم حفر الباطن”.

وكانت جامعة جدة، أعلنت عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، بمقرات وفروع الجامعة بسبب الظروف المناخية وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

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وكتبت الجامعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأربعاء 11-٦-١٤٤٤هـ بمقرات وفروع الجامعة”.

وتابعت :” وستكون الدراسة عن بعد لجميع الطلبة وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريا إلا اذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد الحالة الجوية تعليق الدراسة كلية المسجد النبوي

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