كلية المسجد النبوي تقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا

تواصل- فريق التحرير:

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، أعلنت كلية الحرم النبوي، تعليق الدراسة الحضورية غداً الاربعاء 11 / 6 / 1444هـ، وذلك حرصًا على سلامة طلاب ومنسوبي الكلية.

🛑 عاجل

.

.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة طلاب ومنسوبي كلية المسجد النبوي فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية غداً الاربعاء 11 / 6 / 1444هـ pic.twitter.com/eU9RvFZ8HQ — كلية المسجد النبوي (@info_fopm) January 3, 2023

وكانت إدارة تعليم حفر الباطن، أعلنت استمرار الدراسة “عن بُعد”، ليوم غد الأربعاء 11/ 6 / 1444هـ عبر منصة مدرستي لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس حفر الباطن.

لليوم الثاني على التوالي.. «تعليم الزلفي» تعّلق الدراسة غدًا

وقالت إدارة التعليم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة ( عن بُعد ) ليوم غد الأربعاء 11/ 6 / 1444هـ عبر منصة مدرستي لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم حفر الباطن”.

تنويه:

بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة ( عن بُعد ) ليوم غد الأربعاء 11/ 6 / 1444هـ عبر #منصة_مدرستي لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_حفرالباطن — إدارة تعليم حفر الباطن (@MOE_HFB) January 3, 2023

وكانت جامعة جدة، أعلنت عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، بمقرات وفروع الجامعة بسبب الظروف المناخية وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

«تعليم الليث» يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء

وكتبت الجامعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأربعاء 11-٦-١٤٤٤هـ بمقرات وفروع الجامعة”.

وتابعت :” وستكون الدراسة عن بعد لجميع الطلبة وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريا إلا اذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات”.

مدير «تعليم جدة» يحضر عددًا من الحصص الدراسية عبر منصة مدرستي (فيديو)