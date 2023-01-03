فوائد كبيرة.. البرتقال يقلل خطر الإصابة بفقدان البصر بنسبة 60 في المائة

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يشتهر البرتقال كأحد الفواكه التي تحتوي على الفيتامينات المفيدة للجسم، لكن أحدث الدراسات شير إلى أن الفاكهة الحمضية تقاوم سببًا رئيسيًا لفقدان البصر.

وسواء كنت تتناول برتقالة للحصول على بعض فيتامين سي، أو للاستمتاع بالنكهة الحلوة والرائعة، فإن الفاكهة الحمضية تقدم أكثر من تعزيز مناعة المذاق اللطيف.

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الضمور البقعي

ووفقًا لبحث من معهد ويستميد للأبحاث الطبية، يمكن أن يقلل البرتقال من خطر الإصابة بفقدان البصر، المعروف باسم “الضمور البقعي”، وهو حالة شائعة تؤثر على الجزء الأوسط من العين، وليس الحواف. ويعتبر أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر، ولا يوجد علاج متاح له.

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فوائد البرتقال

واكتشفت الدراسة أن البرتقال يقلل خطر الإصابة بالتنكس البقعي بنسبة تصل إلى 60 في المائة، استنادًا إلى مقابلة مع أكثر من 2000 من البالغين الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يأكلون البرتقال بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالتنكس البقعي خلال فترة بحث استمرت 15 عامًا، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

وفي حين أن أولئك الذين يستمتعون بالفاكهة الحمضية بانتظام يبدو أنهم يتمتعون بأعلى مستويات الحماية، فإن تناول البرتقال مرة واحدة في الأسبوع يبدو أنه يقدم “فوائد كبيرة”.