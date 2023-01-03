البحرين وعُمان.. استمرار البيانات العربية الغاضبة على اقتحام الأقصى

تواصل- وكالات:

أدانت البحرين بشدة قيام مسؤول بدولة الاحتلال باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، كونه استفزازًا لمشاعر المسلمين، وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس بدور مملكة الأردن في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القرارات الدولية، داعية إلى التهدئة وضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوتر في الأماكن المقدسة.

كما أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها للممارسات الاستفزازية المستمرة غير المشروعة لدولة الاحتلال، وتمكينها لأحد مسؤوليها المتطرفين من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، وما يمثله ذلك من استفزاز وتأجيج لمشاعر المسلمين وانتهاك للقانون الدولي.

ودعت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته نحو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.

كانت وزارة الخارجية، نددت وأدانت الممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين بسلطات الاحتلال باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف.

وعبرت الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.