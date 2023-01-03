بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة جنوب رابغ

تواصل – فريق الحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية، وهطول أمطار غزيرة على أحياء محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء.

حالة مطرية غزيرة

وأظهر المقطع، حالة مطرية غزيرة جنوب محاظة رابغ، مساء اليوم، جعلها الله أمطار وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، بمشيئة الله، أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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