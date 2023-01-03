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«الزكاة والضريبة» تتيح التسجيل لحضور مؤتمرها المقرر عقده في فبراير المقبل
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«الزكاة والضريبة» تتيح التسجيل لحضور مؤتمرها المقرر عقده في فبراير المقبل

«الزكاة والضريبة» تتيح التسجيل لحضور مؤتمرها المقرر عقده في فبراير المقبل

«الزكاة والضريبة» تتيح التسجيل لحضور مؤتمرها المقرر عقده في فبراير المقبل
٠٨:٠١:٣١ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التسجيل لحضور مؤتمرها المُقرر عقده في مدينة الرياض خلال المدة 8-9 فبراير 2023م، تحت شعار “منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن”، وذلك من خلال رابط التسجيل في المؤتمر ztc.sa .

بمشاركة الخبراء في المجال

ويستهدف التسجيل، قطاعات الأعمال، بما في ذلك المكلفين، والمستوردين، والمصدرين، والمهتمين بالمجالات الزكوية والضريبة والجمركية، والمهتمين من الخبراء والباحثين والمتخصصين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم؛ لدفع عجلة العمل المشترك، ومناقشة الرؤى والمستجدات في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي.

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التحول الرقمي ونتائج إيجابية 

ويأتي المؤتمر برعاية من معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، وبحضور عدد من أصحاب المعالي، ومفوضي ورؤساء الجهات الضريبية الدولية، ونخبة من القيادات المحلية والإقليمية والدولية والخبراء المختصين في الإدارات الضريبية والزكوية والجمركية.

يُشار إلى أن عقد مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك” الأول، يأتي في الوقت الذي تُحقق فيه الهيئة نتائج إيجابية، من أبرزها التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، إلى جانب تيسير حركة التجارة الدولية لتمكين المملكة من التحول إلى مركز لوجستي عالمي، واعتلاء مكانة دولية رفيعة في حلقات سلاسل الإمداد العالمية.

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