ثوار إيران يتوعدون خامنئي: سقوط النظام قادم لا محالة

تواصل – فريق التحرير:

ظهرت والدة أحد ضحايا الاحتجاجات في إيران، في مقطع فيديو، تتوعد مرشد إيران على خامنئي ورجال نظامه بالسقوط بشكل عاجل.

وليمة للثوار بعد سقوط خامنئي

وقطعت المرأة على نفسها وعدا بأن تعم وليمة لشباب الثورة الإيرانية حال سقوط خامنئي، وقالت إن الثوار عازمون على المضي في ثورتهم حتى النهاية.

الاحتجاجات مستمرة

وتداول نشطاء إيرانيون ومتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تظهر استمرار الاحتجاجات في كافة أنحاء إيران، انطلاقا من العاصمة طهران، وكذلك بقية مدن وأقاليم إيران في كردستان ومهاباد والأحواز وغيرها.

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قوات الأمن تعتقل علماء وصحفيين

لم تستثن قوات الأمن الإيرانية أي من أطياف لشعب من الاستهداف سواء بالاعتقال أو مداهمة المنازل والضرب والاعتداءات في المظاهرات والمسيرات.

وكانت مجموعة من شببا مدينة «تايباد» بمحافظة خراسان الرضوية، شمالي شرق ايران، أصدرت بيانًا أكدا فيه عزمهم الاحتجاج يوم الجمعة الماضي، احتجاجًا على اعتقال الأمن للشيخ مولوي عبد الناصر قادري أحد علماء أهل السنة.

فصل عدد من أساتذة الجامعات

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن عددًا من الأساتذة في المدن الصغيرة تم فصلهم عن العمل دون أن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.

أمريكا تطالب إيران بعدم اعتقال الأطباء

وطالب المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، السلطات بعدم اعتقال الأطباء المعالجين للمصابين من المتظاهرين السلميين وعدم اتهامهم بارتكاب جريمة أو تهديدهم بأي شكل.

عشرات الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام

وأوضح أنه يجب على السلطات الإيرانية التوقف عن استهداف مقدمي الخدمات الطبية، مؤكدًا أن عشرات الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات.

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