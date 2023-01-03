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جامعة جدة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
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جامعة جدة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا

جامعة جدة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا

جامعة جدة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
٠٧:٠٧:٠٩ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

 

أعلنت جامعة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، بمقرات وفروع الجامعة بسبب الظروف المناخية وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وكتبت الجامعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأربعاء 11-٦-١٤٤٤هـ بمقرات وفروع الجامعة”.

وتابعت :” وستكون الدراسة عن بعد لجميع الطلبة وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريا إلا اذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات”.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وأوضح أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة جازان، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك «علقان والظهر وجبل اللوز».

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حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج

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 ويرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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