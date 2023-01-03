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لليوم الثاني على التوالي.. «تعليم الزلفي» تعّلق الدراسة غدًا
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لليوم الثاني على التوالي.. «تعليم الزلفي» تعّلق الدراسة غدًا

لليوم الثاني على التوالي.. «تعليم الزلفي» تعّلق الدراسة غدًا

لليوم الثاني على التوالي.. «تعليم الزلفي» تعّلق الدراسة غدًا
٠٧:٠٣:١١ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي لليوم الثاني، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأربعاء، تزامنًا مع توقعات بهطول الأمطار.

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تقارير المركز الوطني للأرصاد

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر منصة مدرستي، يوم غدٍ الأربعاء 11 / 6 / 1444 هـ لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس”.

واتخذت إدارة التعليم بمحافظة الغاط قرارًا مماثلاً، وقالت “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا لى سلامة الجميع ؛ تستمر الدراسة عن بعد عبر #منصة_مدرستي غدًا الأربعاء 11 / 6/ 1444 بمدارس تعليم الغاط”

الدوام الدراسي عن بُعد عبر منصة مدرستي

وكانت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي أعلنت الإثنين، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، في ظل التوقعات بهطول الأمطار.

وقالت “تعليم الزلفى” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ (اليوم) الثلاثاء 10 / 6 / 1444 هـ”.

وأضافت “وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا (اليوم) عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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