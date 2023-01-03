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أعلنت وزارة التجارة، اليوم، انتقال خدمة إصدار شهادات المنشأ إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهي خدمة خدمة شهادة المنشأ الإلكترونية هي خدمة تمكن المصدرين والمصنعين المحليين من إصدار شهادة المنشأ ومتابعتها إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة حفاظاً للوقت والجهد.

نمو الصادرات وتحسين الاقتصاد

وتساعد هذه الخدمة على نمو الصادرات وتحسين الإقتصاد من فئات مختلفة للمصانع والشركات أو الأفراد، حيث تسهل وتسرع عملية التصدير وخدمة المصانع بشكل أفضل وتهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتيسير الإجراءات التي تساهم في تنمية الصادرات السعودية.

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عاجل.. «التجارة»: نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

نقل إصدار السجلات التجارية

وكشفت وزارة التجارة، في وقت سابق، عن نقل خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات إلى المنصة الموحدة لقطاع الأعمال «منصة الأعمال»، التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من تلك الخطوة هو أن تكون الخدمات ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها مُقدمة من خلال منصة إلكترونية موحدة وشاملة.