الثاني من نوعه.. حريق يقضي على أسرة باكستانية من 5 أفراد بالأردن

تواصل – وكالات:

قضى خمسة باكستانيين من أسرة واحدة هم: أب وأم وأطفالهما الثلاثة في حريق شب بخيمهم في محافظة الكرك وسط الأردن.

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تفاصيل الحادث

ونقل بيان عن الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قوله، إن “فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك (118 كلم جنوب عمان) أخمدت فجر اليوم (الثلاثاء) حريقًا شبَّ في خيمتين بمنطقة غور المزرعة نتج عنها وفاة خمسة أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية نتيجة تعرضهم لحروق بالغة”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر أمني قالت إنه فضل عدم الكشف عن هويته، إن الضحايا هم من الجنسية الباكستانية ويعملون في الزارعة.

وقال مدير الطب الشرعي في اقليم الجنوب الطبيب حسن هواري، إن الضحايا هم لأب (34 عاما) وأم (31 عاًما) وثلاث بنات (6 أعوام و8 أعوام و9 أعوام.

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فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق

وأكد السرطاوي قيام الأجهزة الأمنية بـ “فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق”.

ولم يعرف بعد مصدر الحريق، ولكن في العادة تؤدي وسائل التدفئة البدائية والرخيصة إلى حصول مثل هذه الحرائق خصوصًا وإن المملكة تتعرض لموجة برد ترافقها أمطار.

يذكر أن آلاف الباكستانيين يعملون في الأردن خصوصًا في الزراعة ويعيش أغلبهم في خيم أقيمت قرب المزارع التي يعملون فيها.

وفي 20 ديسمبر 2021 قضى أربعة باكستانيين هم أب وأم وطفلاهما في حريق شب بخيمتهم في محافظة البلقاء الواقعة على بعد 30 كلم غرب عمان.