«تعليم الليث» يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء

تواصل – واس:

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استمرار الدراسة -عن بُعد- عبر منصة مدرستي غدٍ الأربعاء بجميع مدارس “البنين والبنات” بمحافظتي الليث وأضم.

بسبب حالة الطقس

ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.

تحذيرات من السيول

وأهابت إدارة التعليم بكافة منسوبيها وطلابها ضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية، والابتعاد عن بطون الأودية وجريان السيول.

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وعلّقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

الدراسة عن بعد عبر منصة «مدرستي»

وأوضحت إدارة تعليم منطقة مكة، أن الدراسة تستمر عن بعد عبر منصة «مدرستي» غدًا الأربعاء، في «الكامل، بحرة» للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.