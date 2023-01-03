لهذا الهدف.. «البلدية والإسكان» تؤهل أكثر من 3 آلاف مطور عقاري

تواصل – واس:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تأهيل أكثر من 3 آلاف مطور عقاري من خلال توقيعها اتفاقيات عدة مع مسرّعات الأعمال، لوضع برامج ومبادرات تستهدف رفع قُدرات المطورين العقاريين، وذلك في إطار الجهود المُشتركة لعدد من الهيئات والجهات الحكومية؛ المُشاركة في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات.

زيادة المعروض السكني في المملكة

وأوضحت أن المبادرة تتضمن تقديم وسائل الدعم المُختلفة «الإدارية والتشغيلية» وغيرها؛ من خلال مسرّعات الأعمال والتي تُمكن المطورين العقاريين من النجاح في إتمام مشروعاتهم؛ ما ينعكس إيجاباً على زيادة المعروض السكني في المملكة، وزيادة عدد مُنشآت التطوير العقاري؛ وتنمية قُدرات المُطورين العقاريين؛ ورفع كفاءة سوق التطوير العقاري.

أهم أهداف مبادرة رفع قُدرات المطورين

وأضافت أن هذه المُبادرة، تأتي ضمن سلسلة مُبادرات شاركت من خلالها الوزارة في أعمال اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات؛ للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، بما يُحقق مُستهدفات رؤية 2030 من خلال:

1 – زيادة الفُرص الوظيفية.

2 – رفع نسبة مُشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي.

وأكدت أن اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات، تضم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين.

تطوير قطاع المقاولات من خلال 20 مبادرة

وأشارت إلى أن اللجنة التنسيقية برئاسة م وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعمل على تطوير أعمال قطاع المقاولات لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال 20 مبادرة، حيث تسعى الجهات الحكومية لتنفيذها، بهدف:

1 – تقليل الخلافات والنزاعات التجارية في القطاع.

2 – رفع قدرات المقاولين والمطورين العقاريين.

3 – رفع الشفافية ومكافحة التستر التجاري في قطاع المقاولات.

4 – تطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي.

5 – تطوير السياسات لضمان تكافؤ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة.