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أسعار النفط تُسجل ارتفاعًا جديدًا.. وبرنت يتجاوز الـ 86 دولارًا للبرميل
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أسعار النفط تُسجل ارتفاعًا جديدًا.. وبرنت يتجاوز الـ 86 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تُسجل ارتفاعًا جديدًا.. وبرنت يتجاوز الـ 86 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تُسجل ارتفاعًا جديدًا.. وبرنت يتجاوز الـ 86 دولارًا للبرميل
٠٤:٣٠:٥٨ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعًا جديدًا، اليوم، بعد بداية متراجعة في التعاملات، متأثرة بتحذير مديرة صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي سيواجه عامًا صعبًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي بداية تعاملات اليوم، سجلت الأسعار انخفاضًا، لكنها سرعان ما عاودت الارتفاع مجددًا، وزاد خام برنت بواقع  38 سنتًا، أو 0.44%، إلى 86.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش.

ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتًا، أو 0.64 %، إلى 80.77 دولار للبرميل.

وخلال العام الماضي، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا يتراوح ما بين 7 إلى 10%، حيث ارتفع خام برنت بنحو 10 بالمئة بعد أن قفز 50 بالمئة في 2021، وارتفع الخام الأمريكي بنحو 7 بالمئة في 2022 بعد مكاسب العام الماضي البالغة 55 بالمئة، وانخفض كلا المعيارين بشكل حاد في عام 2020 حيث أدت جائحة كوفيد -19 إلى خفض الطلب على الوقود.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط النفط النفط الأمريكي برنت خام برنت

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