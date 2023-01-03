الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
310 آلاف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 3.8 مليارات ريال
أسعار النفط تُسجل ارتفاعًا جديدًا.. وبرنت يتجاوز الـ 86 دولارًا للبرميل
دراسة: الطرد من المنزل يؤثر على الصحة وقد يؤدي للوفاة
لهذا الهدف.. «البلدية والإسكان» تؤهل أكثر من 3 آلاف مطور عقاري
عبر «أبشر».. «الجوازات» تتيح سداد رسوم خدمتي إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني
5 عائلات عربية في قائمة فوربس لأغنياء العالم.. تعرف على حجم ثروتهم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عبر «أبشر».. «الجوازات» تتيح سداد رسوم خدمتي إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني

عبر «أبشر».. «الجوازات» تتيح سداد رسوم خدمتي إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني

عبر «أبشر».. «الجوازات» تتيح سداد رسوم خدمتي إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني
٠٤:٠٨:٤٦ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها بدأت بإتاحة سداد المدفوعات الحكومية لخدمتي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني عبر منصة وزارة الداخلية «أبشر»، إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى.

خطوات الاستفادة من هذه الخدمة

وأوضحت أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال:

1 –  الدخول إلى منصة أبشر.

2 – اختيار خدمة المدفوعات الحكومية من قائمة الخدمات.

3 – ثم اختيار دفع رسوم جديدة.

4 – تحديد قطاع الجوازات في تفاصيل السداد.

5 – ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها إصدار «جواز سفر، تجديد جواز سفر».

6 – ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر.

7 – اختيار طريقة الدفع بالطرق المتاحة، وفي حال وجود مخالفات مرورية يتم سدادها عن طريق قنوات البنوك المحلية المتاحة.

الخدمة تأتي امتدادًا للتحول الرقمي

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تأتي امتدادًا للتحول الرقمي في خدمات المديرية العامة للجوازات تسهيلًا على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار من خلال منصة وزارة الداخلية «أبشر» دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

اقرأ أيضًا:

 «الجوازات» تطلق خدمة عرض الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الجوازات جواز السفر الإلكتروني سداد رسوم وتجديد جواز السفر

مواد ذات صلة

المزيد
“المقام السامي” يقرُّ تمديد فترة التجربة للمعلمين الجدد إلى سنتين

“المقام السامي” يقرُّ تمديد فترة التجربة للمعلمين الجدد إلى سنتين

٠٢:٠٥ م، الأربعاء، ٢٥ فبراير ٢٠١٥
آل هيازع: 115 سيارة طب منزلي لتقديم الرعاية الصحية بالمنازل (صور)

آل هيازع: 115 سيارة طب منزلي لتقديم الرعاية الصحية بالمنازل (صور)

١١:٣٤ ص، الخميس، ١١ ديسمبر ٢٠١٤
بالفيديو.. ثغرة خطيرة في نظام أندرويد تُعرض الهواتف للاختراق

بالفيديو.. ثغرة خطيرة في نظام أندرويد تُعرض الهواتف للاختراق

٠٩:١٤ م، الجمعة، ١٨ مارس ٢٠١٦
‫مدرسة ابتدائية بجدة تفضح الطالبات المصابات بـ”القمل” أمام زميلاتهن (صورة)‬

‫مدرسة ابتدائية بجدة تفضح الطالبات المصابات بـ”القمل” أمام زميلاتهن (صورة)‬

٠٩:٠٤ م، الخميس، ١١ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *