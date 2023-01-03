إدانة عربية لاقتحام وزير الاحتلال «المتطرف» لباحة المسجد الأقصى المبارك

تواصل – واس:

بعد اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، ندد عدد من الدول العربية بالممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مسؤولون في حكومة الاحتلال باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف.

المملكة تدين اقتحام الوزير الصهيوني لـ «الأقصى»

ففي المملكة أعربت وزارة الخارجية، عن تنديد وإدانة وأسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

الإمارات تدين اقتحام باحة المسجد الأقصى

وأدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام الوزير المتطرف باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة، السلطات إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مشددة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قطر تدين بشدة اقتحام الوزير لباحات «الأقصى»

كما أدانت دولة قطر بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي باحات المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعدته انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.

وحذّرت وزارة الخارجية في بيان اليوم، من السياسة التصعيدية التي تتبناها حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.

وحمّلت سلطات الاحتلال مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، حاثة المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.

وجددت الخارجية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر تؤكد رفضها لما يحدق في القدس

في الوقت نفسه، أكدت مصر رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، معربة عن أسفها لاقتحام مسؤول رسمي بحكومة الاحتلال الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية قوات الاحتلال.

وحذّرت مصر في بيانٍ لوزارة الخارجية اليوم، من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.

تنديد فلسطيني لاقتحامات باحات المسجد الأقصى

من ناحيته، أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اقتحام المتطرف ايتمار بن غفير برفقة المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، واعتبره تحدٍ للشعب الفلسطيني، والمجتمع الدولي.

وأكد أبو ردينة في بيان أن استمرار هذه الاستفزازات تزيد التوتر، وتطور خطير, مؤكداً أن القدس الشريف والمقدسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وإجبار الاحتلال على وقف عمليات التصعيد، واقتحامات المسجد الأقصى .

في الموضوع ذاته، دعت الحكومة الفلسطينية في بيان إلى تدخل دولي فاعل، لوقف اعتداءات المستوطنين على الأقصى، وحماية المقدسات، محذرة من خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات ممنهجة، لتكريس واقع تهويدي جديد في باحاته.

الكويت تستنكر اقتحام وزير الاحتلال باحات الأقصى

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال .

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن هذا الاقتحام الذي يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

ودعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني وممتلكاته لاسيما في القدس ومقدساتها، محذرة من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد محملة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة لتداعيات هذه الانتهاكات.

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