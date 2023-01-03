الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
310 آلاف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 3.8 مليارات ريال
أسعار النفط تُسجل ارتفاعًا جديدًا.. وبرنت يتجاوز الـ 86 دولارًا للبرميل
دراسة: الطرد من المنزل يؤثر على الصحة وقد يؤدي للوفاة
لهذا الهدف.. «البلدية والإسكان» تؤهل أكثر من 3 آلاف مطور عقاري
عبر «أبشر».. «الجوازات» تتيح سداد رسوم خدمتي إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني
5 عائلات عربية في قائمة فوربس لأغنياء العالم.. تعرف على حجم ثروتهم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

5 عائلات عربية في قائمة فوربس لأغنياء العالم.. تعرف على حجم ثروتهم

5 عائلات عربية في قائمة فوربس لأغنياء العالم.. تعرف على حجم ثروتهم

5 عائلات عربية في قائمة فوربس لأغنياء العالم.. تعرف على حجم ثروتهم
٠٤:٠٧:٠٩ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت مجلة “فوربس” الضوء على أغنى 5 عائلات عربية لعام 2022، وجاءت عائلة ساويرس في المرتبة الأولى كأغنى عائلة في المنطقة العربية بصافي ثروة إجمالية قدرها 11.2 مليار دولار.

وانخفضت ثروة عائلة ساويرس بمقدار 800 مليون دولار منذ 11 مارس 2022 حتى 29 ديسمبر 2022.

وفي المرتبة الثانية، جاءت عائلة ميقاتي اللبنانية المرتبة بثروة إجمالية بلغت 5.6 مليار دولار، مع انخفاض في ثروتها بمقدار 800 مليون دولار خلال ما يقرب تسعة أشهر، بحسب “سي إن إن”.

وجاءت عائلة منصور المصرية في المركز الثالث بعد أن حافظت على ثروتها البالغة 5.1 مليار دولار.

في حين حصل الجزائري أسعد ربراب وعائلته على المركز نفسه في التصنيف بسبب امتلاكهم ذات الثروة الصافية.

فيما جاءت عائلة الحريري اللبنانية في المرتبة الخامسة بثروة تبلغ 4.7 مليار دولار.

ثروات المصريين واللبنانيين 

وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار، وهم الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، الشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، وكذلك محمد الفايد الذي يبلغ من العمر 93 عامًا والمالك السابق لمتجر (Harrods).

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار ومن بينهم الشقيقين نجيب وطه ميقاتي، وأبناء رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.

بينما لدى الإمارات 3 مليارديرات في قائمة عام 2022 وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد الله الفطيم والعائلة. ولدى المغرب كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته، ويمثل قطر كل من فيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة آسيا تحقق هذه المرتبة.. «هندي» يحتل المركز الثاني في قائمة أغنياء العالم

الكلمات الدلالية:
أغنياء العرب الأغنياء فوريس قائمة أغنياء العرب قائمة فوربس

مواد ذات صلة

المزيد
النفط يصعد بعد تداولات مرتبكة.. وبرنت عند 99 دولارًا

النفط يصعد بعد تداولات مرتبكة.. وبرنت عند 99 دولارًا

١٢:٤٣ م، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
أمانة مكة تكشف حقيقة إزالة مصلى حي المعيصم

أمانة مكة تكشف حقيقة إزالة مصلى حي المعيصم

٠٢:١٦ ص، الخميس، ٢٥ يونيو ٢٠١٥
«جامعة الأحساء» تفاجئ المتقدمين للكيات الصحية بشرط جديد للقبول

«جامعة الأحساء» تفاجئ المتقدمين للكيات الصحية بشرط جديد للقبول

٠٣:٥٢ م، الأربعاء، ٢١ يونيو ٢٠١٧
موجز الصباح | ضبط 9 حوثيين بظهران الجنوب.. وتدشين دوريات المرور السرية الجديدة بالرياض

موجز الصباح | ضبط 9 حوثيين بظهران الجنوب.. وتدشين دوريات المرور السرية الجديدة بالرياض

١٠:٤٢ ص، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *