5 عائلات عربية في قائمة فوربس لأغنياء العالم.. تعرف على حجم ثروتهم

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سجلت مجلة “فوربس” الضوء على أغنى 5 عائلات عربية لعام 2022، وجاءت عائلة ساويرس في المرتبة الأولى كأغنى عائلة في المنطقة العربية بصافي ثروة إجمالية قدرها 11.2 مليار دولار.

وانخفضت ثروة عائلة ساويرس بمقدار 800 مليون دولار منذ 11 مارس 2022 حتى 29 ديسمبر 2022.

وفي المرتبة الثانية، جاءت عائلة ميقاتي اللبنانية المرتبة بثروة إجمالية بلغت 5.6 مليار دولار، مع انخفاض في ثروتها بمقدار 800 مليون دولار خلال ما يقرب تسعة أشهر، بحسب “سي إن إن”.

وجاءت عائلة منصور المصرية في المركز الثالث بعد أن حافظت على ثروتها البالغة 5.1 مليار دولار.

في حين حصل الجزائري أسعد ربراب وعائلته على المركز نفسه في التصنيف بسبب امتلاكهم ذات الثروة الصافية.

فيما جاءت عائلة الحريري اللبنانية في المرتبة الخامسة بثروة تبلغ 4.7 مليار دولار.

ثروات المصريين واللبنانيين

وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار، وهم الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، الشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، وكذلك محمد الفايد الذي يبلغ من العمر 93 عامًا والمالك السابق لمتجر (Harrods).

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار ومن بينهم الشقيقين نجيب وطه ميقاتي، وأبناء رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.

بينما لدى الإمارات 3 مليارديرات في قائمة عام 2022 وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد الله الفطيم والعائلة. ولدى المغرب كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته، ويمثل قطر كل من فيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية.

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