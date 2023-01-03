سبب غريب.. حديقة حيوان تنهي حياة غوريلا صغيرة

تواصل – وكالات:

أنهت حديقة هيلابرون للحيوان في ميونخ بألمانيا، حياة أنثى غوريلا صغيرة، وهو التصرف الذي بررته برفض أمها والحيوانات الأخرى تقبلها بعد ولادتها ليلة 31 ديسمبر.

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الحالة الصحية للغوريلا

وكانت الغوريلا حديثة الولادة تعاني من انخفاض شديد في درجة الحرارة وضعيفة للغاية، وتدهورت حالتها العامة أكثر. وعلى إثر ذلك، قرر خبراء من الطب البيطري والرعاية والإدارة والسلطات البيطرية قرروا بالإجماع إنهاء حياة المولود الجديد، وفق حديقة الحيوان.

وعثر الحراس على الغوريلا الصغيرة في الصباح الباكر من ليلة رأس السنة الجديدة. وتمكنوا من التعرف بسرعة على الأم البالغة من العمر 35 عامًا، والتي لم يُلاحظ حملها من قبل. وفشلت محاولات جذب اهتمام الأم بصغيرتها، وفقًا لحديقة الحيوان.

وأشارت إلى أنه قد يكون أحد الأسباب المحتملة هو حالة ضعف الحيوان الصغير، وفقًأ لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

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سلوك قاسي

وقال مدير علم الحيوان كارستن زيهرر: “من المعروف من الطبيعة أن الحيوانات البرية تدرك في مرحلة مبكرة جدا ما إذا كان نسلها يتمتع بصحة جيدة، وبالتالي ما إذا كانت تربيته تنطوي على فرصة للنجاح”.

وأضاف: “هذا السلوك القاسي من وجهة نظر بشرية، يحافظ على موارد الطاقة المهمة للأم في البرية، من بين أمور أخرى، والتي ستنفد إذا لم تنجح التربية”.

ووفقا للنتائج الأولية، كانت الغوريلا الصغيرة تعاني من نزيف في الرأس والتهاب السرة المتقدم، من بين أمور أخرى.