الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
سبب غريب.. حديقة حيوان تنهي حياة غوريلا صغيرة
إدانة عربية لاقتحام وزير الاحتلال «المتطرف» لباحة المسجد الأقصى المبارك
عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية
«تجمع المدينة الصحي» يوجه نصائح مهمة أثناء هطول الأمطار.. ويُحذر
شاب تونسي يخترع حذاءً يشحن الهواتف المحمولة
مبيعات السيارات الكهربائية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في هذه الدولة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سبب غريب.. حديقة حيوان تنهي حياة غوريلا صغيرة

سبب غريب.. حديقة حيوان تنهي حياة غوريلا صغيرة

سبب غريب.. حديقة حيوان تنهي حياة غوريلا صغيرة
٠٤:٠٣:٤٠ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أنهت حديقة هيلابرون للحيوان في ميونخ بألمانيا، حياة أنثى غوريلا صغيرة، وهو التصرف الذي بررته برفض أمها والحيوانات الأخرى تقبلها بعد ولادتها ليلة 31 ديسمبر.

اقرأ أيضًا:

مغردون يتداولون صوراً لـ«غوريلا» هاربة تتمشى بأحد شوراع الرياض (فيديو)

الحالة الصحية للغوريلا 

وكانت الغوريلا حديثة الولادة تعاني من انخفاض شديد في درجة الحرارة وضعيفة للغاية، وتدهورت حالتها العامة أكثر. وعلى إثر ذلك، قرر خبراء من الطب البيطري والرعاية والإدارة والسلطات البيطرية قرروا بالإجماع إنهاء حياة المولود الجديد، وفق حديقة الحيوان.

وعثر الحراس على الغوريلا الصغيرة في الصباح الباكر من ليلة رأس السنة الجديدة. وتمكنوا من التعرف بسرعة على الأم البالغة من العمر 35 عامًا، والتي لم يُلاحظ حملها من قبل. وفشلت محاولات جذب اهتمام الأم بصغيرتها، وفقًا لحديقة الحيوان.

وأشارت إلى أنه قد يكون أحد الأسباب المحتملة هو حالة ضعف الحيوان الصغير، وفقًأ لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

اقرأ أيضًا:

فيديو طريف.. رجل يتحدث إلى «غوريلا» وتتجاوب معه كصديقين مقربين

سلوك قاسي

وقال مدير علم الحيوان كارستن زيهرر: “من المعروف من الطبيعة أن الحيوانات البرية تدرك في مرحلة مبكرة جدا ما إذا كان نسلها يتمتع بصحة جيدة، وبالتالي ما إذا كانت تربيته تنطوي على فرصة للنجاح”.

وأضاف: “هذا السلوك القاسي من وجهة نظر بشرية، يحافظ على موارد الطاقة المهمة للأم في البرية، من بين أمور أخرى، والتي ستنفد إذا لم تنجح التربية”.

ووفقا للنتائج الأولية، كانت الغوريلا الصغيرة تعاني من نزيف في الرأس والتهاب السرة المتقدم، من بين أمور أخرى.

الكلمات الدلالية:
أنثى غوريلا صغيرة الحيوانات انخفاض في درجة الحرارة حديقة هيلابرون للحيوان في ميونخ بألمانيا

مواد ذات صلة

المزيد
رئيس الوزراء العراقي: القمة العربية الصينية في الرياض فرصة اقتصادية كبيرة للعراق والمنطقة

رئيس الوزراء العراقي: القمة العربية الصينية في الرياض فرصة اقتصادية كبيرة للعراق والمنطقة

٠١:٣٩ م، الأربعاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
الجامعة العربية تُطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال وقف البناء في الأحياء الفلسطينية

الجامعة العربية تُطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال وقف البناء في الأحياء الفلسطينية

٠٣:١٧ م، الخميس، ٣٠ مارس ٢٠١٧
في جولته فجر اليوم.. «السديس» يوجه بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار

في جولته فجر اليوم.. «السديس» يوجه بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار

٠١:٤٩ م، السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠١٥
«برق وانقطاع للكهرباء».. أمطار غزيرة بشوارع جدة (فيديو)

«برق وانقطاع للكهرباء».. أمطار غزيرة بشوارع جدة (فيديو)

٠٢:٤٧ ص، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *