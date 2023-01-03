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«تجمع المدينة الصحي» يوجه نصائح مهمة أثناء هطول الأمطار.. ويُحذر
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«تجمع المدينة الصحي» يوجه نصائح مهمة أثناء هطول الأمطار.. ويُحذر

«تجمع المدينة الصحي» يوجه نصائح مهمة أثناء هطول الأمطار.. ويُحذر

«تجمع المدينة الصحي» يوجه نصائح مهمة أثناء هطول الأمطار.. ويُحذر
٠٣:٤١:٤٢ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي «MHC»، أن الجو عليل والمطر جميل لكن مع هذه الأجواء هناك بعض النصائح التي يوجهها للجميع أثناء هطول الأمطار.

إرشادات مهمة للوقاية من نزلات البرد

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه في ظل استمرار الحالة المطرية التي تشمل تأثيراتها أمطارًا غزيرة وجريانًا للسيول وهبوب رياح سطحية باردة، فإنه للوقاية من نزلات البرد يلزم الاهتمام بالآتي:

1 – ابق في المنزل حين يشتد المطر.

2 – لا تطل الجلوس تحت المطر مباشرة.

3 – ارتد معطفًا أو أحمل مظلة لتجنب البلل.

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وأضاف تجمع المدينة المنورة الصحي، أنه أثناء هطول الأمطار وحتى لا يصاب أحد بعدوى من نواقل الأمراض، لذا لابد من إتباع هذه الإرشادات الصحية:

1 – قم بتغطية الساقين.

2 – تجنب أماكن تجمع الأمطار.

3 – ارتد الملابس ذات الأكمام الطويلة.

4 – استخدام الكريمات الطاردة للحشرات عند اللزوم.

5 – استخدم الشبك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ من دخول الحشرات.

6 – حتى لا تتعرض لإصابات أو سقوط، ارتد الأحذية المانعة للانزلاق.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج إلا للضرورة

ونظرًا للحالة المطرية وتقلبات الطقس وحفاظًا على سلامة الجميع، فقد دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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الكلمات الدلالية:
أخبارافلسعودية الأمطار الدفاع المدني تجمع المدينة الصحي نصائح طبية

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