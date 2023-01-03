الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مبيعات السيارات الكهربائية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في هذه الدولة
أبرزها جدة والمهد.. تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس مكة والمدينة
أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات «أبشر»
الآن.. شاهد السيول تُحوّل منطقة حائل إلى أنهار جارية (فيديوهات)
«الصحة»: تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 32 حالة
لحملة الدبلوم فأعلى.. «طيران أديل» تعلن عن وظائف شاغرة بجدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مبيعات السيارات الكهربائية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في هذه الدولة

مبيعات السيارات الكهربائية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في هذه الدولة

مبيعات السيارات الكهربائية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في هذه الدولة
٠٣:٣٣:٣٨ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حطمت النرويج رقمًا قياسيًا جديدًا في استخدام المركبات الكهربائية بعد أن سجلت ما يقرب من 80 في المئة من السيارات الجديدة المسجلة في النرويج العام الماضي، وهو مستوى قياسي عالمي جديد، بحسب “الفرنسية”.

وشكلت المركبات الكهربائية 8.6 في المئة من إجمالي السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

السيارات الكهربائية تستحوذ على 82.8%

واستحوذت السيارات الكهربائية على 82.8% من المبيعات في النرويج، وكان طراز Y من تسلا السيارة الأكثر مبيعًا في النروج العام الماضي، إذ شكلت نسبته واحدًا من كل عشر سيارات مسجلة جديدة، متقدما على ID.4 فولكسفاجن وEnyaq سكودا، وكلاهما من الطرازات الكهربائية أيضًا.

وتستهدف النرويج أن تكون جميع سياراتها الجديدة خالية من الانبعاثات، أي عاملة بالكامل على الكهرباء أو الهيدروجين، اعتبارًا من عام 2025.

وفي سياق متصل، كشف استطلاع أجرته إرنست ويونغ (EY)، أن 33% من مشتريي السيارات الكهربائية أبدوا قلقهم بشأن المدى الذي يمكن أن تقطعه بشحنة كاملة، باعتباره المانع الأول الذي يجعلهم يحجمون عن شراء السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضًا:

السيارات الكهربائية تسعى لزيادة المدى واللحاق بسيارات الغاز

الكلمات الدلالية:
السيارات السيارات الكهربائية النرويج سيارات كهربائية

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. مواطن ستيني يذهب من الرياض إلى مكة للحج «سيراً على الأقدام»

شاهد.. مواطن ستيني يذهب من الرياض إلى مكة للحج «سيراً على الأقدام»

٠١:٠٨ ص، الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠١٥
قائد «مدني الحرم»: 25 فرقة لإنقاذ وإخلاء الحجاج في الطوارئ

قائد «مدني الحرم»: 25 فرقة لإنقاذ وإخلاء الحجاج في الطوارئ

٠٥:١٢ م، السبت، ١٢ سبتمبر ٢٠١٥
“جامعة الباحة” توضح: أخلينا كلية العلوم من الطالبات بمجرد اندلاع الحريق

“جامعة الباحة” توضح: أخلينا كلية العلوم من الطالبات بمجرد اندلاع الحريق

١٠:٢٦ ص، الأربعاء، ٠٧ يناير ٢٠١٥
بالصور.. سيارة «كامري» تخترق واجهة محل في تبوك

بالصور.. سيارة «كامري» تخترق واجهة محل في تبوك

٠٨:٤٦ م، الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *