مبيعات السيارات الكهربائية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في هذه الدولة

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حطمت النرويج رقمًا قياسيًا جديدًا في استخدام المركبات الكهربائية بعد أن سجلت ما يقرب من 80 في المئة من السيارات الجديدة المسجلة في النرويج العام الماضي، وهو مستوى قياسي عالمي جديد، بحسب “الفرنسية”.

وشكلت المركبات الكهربائية 8.6 في المئة من إجمالي السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

السيارات الكهربائية تستحوذ على 82.8%

واستحوذت السيارات الكهربائية على 82.8% من المبيعات في النرويج، وكان طراز Y من تسلا السيارة الأكثر مبيعًا في النروج العام الماضي، إذ شكلت نسبته واحدًا من كل عشر سيارات مسجلة جديدة، متقدما على ID.4 فولكسفاجن وEnyaq سكودا، وكلاهما من الطرازات الكهربائية أيضًا.

وتستهدف النرويج أن تكون جميع سياراتها الجديدة خالية من الانبعاثات، أي عاملة بالكامل على الكهرباء أو الهيدروجين، اعتبارًا من عام 2025.

وفي سياق متصل، كشف استطلاع أجرته إرنست ويونغ (EY)، أن 33% من مشتريي السيارات الكهربائية أبدوا قلقهم بشأن المدى الذي يمكن أن تقطعه بشحنة كاملة، باعتباره المانع الأول الذي يجعلهم يحجمون عن شراء السيارات الكهربائية.

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