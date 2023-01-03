شاب تونسي يخترع حذاءً يشحن الهواتف المحمولة

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في اختراع فريد من نوعه يهدف لإيجاد مصدر متجدد ونظيف للطاقة، نجح شاب تونسي في تطوير حذاء ذكي يحوّل طاقة المشي إلى تيار كهربائي يشحن التجهيزات الإلكترونية.

ونجح ريان المناعي (22 عامًا)، في تصميم حذاء ذكي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تسمح بشحن الهواتف المحمولة والساعات الذكية والألواح الرقمية والسماعات، وفق وسائل إعلام محلية.

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تحويل الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الإلكترونية

وقال ريان: “الحذاء الذكي مصنوع من الجلد، ومخصص للاستعمال اليومي وينتج طاقة كلما تحرك الذي يرتديه، حيث يحتوي على مكونات في باطن الحذاء موزعة تحت كامل القدم”.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية: “تحول تلك المكونات الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الإلكترونية، إذ ترتبط ببطارية مركزة في كعب الحذاء لتخزين الطاقة المنتجة من الحركة، وهي موصولة أيضًا بمنفذ الشحن الموجود في كعب الحذاء”.

وبلغت كلفة الحذاء حوالي 80 دولارًا، ويمكن بيعه في السوق بحوالي 150 دولارًا، وهو سعر يقول إنه مناسب للبعض.

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لتشجيع الموظفين قليلي الحركة على المشي

وأوضح ريان أن فكرة تصميم الحذاء جاءت رغبة منه في حث الموظفين قليلي الحركة على المشي والتحرك أكثر مما يمكن من أجل تحقيق أهدافهم وتوفير طاقة لشحن الأجهزة.

وأشار أيضًا إلى أن ابتكاره يساعد على تقليل استهلاك الناس للطاقة العادية، حيث يمكن لكل الأحذية توليد طاقة بديلة عبر حركة الجسم.

وحصل ريان على الجائزة الأولى في المسابقة الأورو متوسطية “الكعب الكريستالي إبداعات 2022 “، ويواصل تعليمه المتخصص في مجال الموضة وتصميم الأحذية.

ويسعى للحصول على الدعم من ممولين أو أصحاب الشركات لإنتاج هذا الحذاء الصديق للبيئة والمنتج للطاقة الكهربائية، بتصاميم مختلفة للنساء والرجال. كما يطمح إلى المشاركة في معارض وطنية للتعريف بالحذاء الذي صنعه والوصول لاحقًا إلى العالمية.