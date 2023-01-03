الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الآن.. شاهد السيول تُحوّل منطقة حائل إلى أنهار جارية (فيديوهات)
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الآن.. شاهد السيول تُحوّل منطقة حائل إلى أنهار جارية (فيديوهات)

الآن.. شاهد السيول تُحوّل منطقة حائل إلى أنهار جارية (فيديوهات)

الآن.. شاهد السيول تُحوّل منطقة حائل إلى أنهار جارية (فيديوهات)
٠٣:١٤:٠٩ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض في درجات الحرارة، ونتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، حولت السيول المتدفقة منطقة حائل إلى أنهار جارية.

برديات وأمطار وسيول جنوب حائل

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول بوادي المخيط من أعالي وادي الرمة  حرة بني رشيد أقصى جنوب، وذلك بالتزامن مع جريان سيول شمال عقلة ابن داني جنوب منطقة حائل، مع بردية الشارف، حيث تكونت أكوام البرد غرب الشويمس جنوب غرب المنطقة.

جريان سيل قرية النعي بمحافظة الشنان

ومع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، جرى، صباح اليوم، سيل قرية النعي بمحافظة الشنان جنوب شرق منطقة حائل.

استمرار الحالة الممطرة التاسعة

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن حالة مدرار الممطرة ستشتد اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة

وصباح اليوم، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد السيول الطقس منطقة حائل

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