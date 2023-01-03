الآن.. شاهد السيول تُحوّل منطقة حائل إلى أنهار جارية (فيديوهات)

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وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض في درجات الحرارة، ونتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، حولت السيول المتدفقة منطقة حائل إلى أنهار جارية.

📍 فيديو

جريان وادي المخيط أحد روافد وادي الرمة جنوب #حائل

الثلاثاء ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ

3 يناير 2023م

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برديات وأمطار وسيول جنوب حائل

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول بوادي المخيط من أعالي وادي الرمة حرة بني رشيد أقصى جنوب، وذلك بالتزامن مع جريان سيول شمال عقلة ابن داني جنوب منطقة حائل، مع بردية الشارف، حيث تكونت أكوام البرد غرب الشويمس جنوب غرب المنطقة.

📍 فيديو

بردية الشارف جنوب #حائل_الآن

الثلاثاء ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ

3 يناير 2023م

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. pic.twitter.com/ylKauVck0P — طقس (@tqqs) January 3, 2023

جريان سيل قرية النعي بمحافظة الشنان

ومع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، جرى، صباح اليوم، سيل قرية النعي بمحافظة الشنان جنوب شرق منطقة حائل.

📍 فيديو

سيل الصفراء جنوب #حائل_الآن

الثلاثاء ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ

3 يناير 2023م

من | محمد الصواب

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. pic.twitter.com/rlOmayQQcU — طقس (@tqqs) January 3, 2023

استمرار الحالة الممطرة التاسعة

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن حالة مدرار الممطرة ستشتد اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة من المملكة.

📍 فيديو

اكوام البرد غرب الشويمس

جنوب غرب #حائل_الآن

الثلاثاء ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ

3 يناير 2023م

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أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة

وصباح اليوم، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

📍 فيديو

سيول من البرد غرب الشويمس

جنوب غرب #حائل_الآن

الثلاثاء ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ

3 يناير 2023م

من | احمد الخياري

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«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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