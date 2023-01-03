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أبرزها جدة والمهد.. تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس مكة والمدينة
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أبرزها جدة والمهد.. تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس مكة والمدينة

أبرزها جدة والمهد.. تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس مكة والمدينة

أبرزها جدة والمهد.. تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس مكة والمدينة
٠٣:٢٣:١٢ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

علّقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

الدراسة عن بعد عبر منصة «مدرستي»

وأوضحت إدارة تعليم منطقة مكة، أن الدراسة تستمر عن بعد عبر منصة «مدرستي» غدًا الأربعاء، في «الكامل، بحرة» للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة في مدارس تعليم المهد

في الوقت نفسه، أعلنت وكالة تعليق الدراسة، أنه من المقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس تعليم المهد التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

رفع درجة الإنذار إلى تحذير متقدم على محافظات مكة  

كما رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار على محافظتي جدة، والكامل والأجزاء المحيطة بهما إلى “تحذير” بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء.

وبيّن المركز أنَّ الحالة تشمل عددًا من محافظات منطقة مكة المكرمة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مع ارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة على المدينة

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وبدر وخيبر وينبع والمهد ووادي الفرع، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 صباح غدٍ الأربعاء.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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أخبار السعودية أمطار غزيرة المدينة المنورة المهد تعليق الدراسة جدة حالة الطقس مكة

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