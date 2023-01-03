الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات «أبشر»
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أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات «أبشر»

أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات «أبشر»

أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات «أبشر»
٠٣:١٥:٣٥ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت منصة “أبشر”، إنفوجرافًا عبر حسابها في موقع “تويتر”، يتضمن قائمة بأبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات المنصة الإلكترونية.

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إصدار الإقامة

ما مدة السماح قبل إصدار الإقامة للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة؟

فترة السماح 90 يومًا من تاريخ دخول العمالة المنزلية للمملكة، ويتم إصدار الإقامة خلال هذه المدة.

تفعيل الهوية الرقمية

هل أستطيع تفعيل هويتي الرقمية في منصة أبشر عن طريق زيارة مكاتب الأحوال المدنية؟

نعم، يمكنك ذلك في حال عدم قبول البصمة من أجهزة الخدمة الذاتية.

بدل تالف

كيف يتم طلب إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف من خلال منصة أبشر؟

يمكنك ذلك من خلال الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار مواعيد – الأحوال المدنية – حجز موعد – إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف

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تعديل المؤهل الدراسي

كيف يتم تعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة أبشر؟

يتم ذلك من خلال الدخول على منصة أبشر ثم كتابة “تواصل” في محرك البحث للانتقال السريع والضغط على طلب جديد – اختيار خدمة السجل المدني – تعديل المؤهل الدراسي وإرفاق المستندات المطلوبة.

كيف يتم الاستعلام عن تقارير أبشر السابقة؟

الدخول على منصة أبشر – اختيار خدمات من تبويب خدماتي – اختيار الخدمات العامة – اختيار خدمة تقارير أبشر – عرض التقارير السابقة.

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