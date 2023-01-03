«مدن» ترفع عدد مجمعاتها ومبانيها السكنية لاستيعاب 72 ألف عامل

تواصل – واس:

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، عن ارتفاع أعداد المجمعات والمباني السكنية إلى 21 مجمعًا و 589 مبنى سكنيًا بطاقة استيعابية تتجاوز 72 ألف عامل، تُشكّل في غالبيتها استثمارات خدمية للقطاع الخاص، فيما أطلقت جائزة المسكن المثالي لتوفير بيئة ملائمة لتعزيز جودة الحياة بمدنها الصناعية.

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تطوير السكن الجماعي للأفراد

وتعمل “مدن”، من خلال إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، على تهيئة مجتمع صناعي متكامل ومستدام، يدعم جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتماشيًا مع دورها المحوري في رؤية المملكة 2030.

وبين المهندس العرقوبي، أن إجمالي الطاقة الاستيعابية للمرافق السكنية ارتفع إلى 72,147 عاملًا، مبينًا أن “مدن” إحدى الجهات الرئيسة التي تشارك في تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، في إطار عضويتها بالبرنامج نعمل لتوفير بيئة سكنية ذات جودة عالية ومطابقة للشروط الصحية والفنية المعتمدة، من أجل الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، ودعم الممارسات الإنسانية بمدننا الصناعية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار ونمو وتوسّع الأنشطة الإنتاجية لشركائنا.

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جائزة المسكن المثالي

وأوضح أن “مدن” أطلقت جائزة المسكن المثالي مستهدفةً التوسّع وطرح الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي بالمدن الصناعية، مع تحفيز الشركاء المستثمرين بمجال الإسكان الجماعي لتقديم خدمات مطابقة للمعايير الصادرة عن الجهات الرسمية بالمملكة، ودليل واشتراطات البناء في “مدن”، مع الاهتمام بنشر الوعي الوقائي والثقافة السكنية الصحية، وذلك في إطار إستراتيجيتنا لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.

وأفاد أن، الجائزة مستمرة لمدة 3 سنوات، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين خلال الربع الأخير من كل عام بدايةً من العام الجاري 2022م، فيما سيجري الاختيار وفقًا لمدى الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة من البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد لتقديم الخدمات السكنية بمدننا الصناعية.

ودعا الرئيس التنفيذي لـ “مدن”، مستثمري المرافق السكنية بالمدن الصناعية للمشاركة في الجائزة عبر منصة “شريك”، التي تتيح كذلك الحصول على ترخيص المساكن إلكترونياً من خلال خدمة تراخيص السكن الجماعي، مع الاطلاع على الأدلة والاشتراطات الفنية المعتمدة في موقع “مدن” الإلكتروني.

وتتولى “مدن” منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة وتضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.