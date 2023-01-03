من خلال منصة «أبشر».. تعرف على خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج

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أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج من خلال منصة “أبشر”.

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خدمة تُمكّن المتزوج حديثًا من طلب إصدار واستلام سجل الأسرة

وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج هي خدمة إلكترونية في منصّة أبشر تمكن المتزوج حديثًا من طلب إصدار واستلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا”.

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طرق إصدار سجل الأسرة للزوج من أبشر:

1 – خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

2 – خدمة تسجيل المواليد وإصدار وإيصال شهادة الميلاد وسجل الأسرة.

3 – خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.

4 – خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.