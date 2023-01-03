مدير «تعليم جدة» يحضر عددًا من الحصص الدراسية عبر منصة مدرستي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تابع مدير الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، نايف الزارع، انتظام العملية التعليمية اليوم في عددٍ من المدارس، وحضر عددًا من الحصص الدراسية عبر منصة مدرستي.

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نصيحة الزارع للطلاب

واطمأن الزارع على سير العملية التعليمية، وحث الطلاب على الاهتمام بدروسهم والاجتهاد مع معلميهم.

تعليق الدراسة حضوريًا في مدارس جدة

جاء ذلك بعد أن أعلنت الإدارة العامة للتعليم في جدة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس جدة ورابغ وخليص، على أن يكون الدوام لليوم الدراسي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة “مدرستي”.

وأكدت “تعليم جدة” أن قرار التعليق جاء بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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