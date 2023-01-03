عاجل.. «البريد»: عطل فني بموقع «سبل الإلكتروني» ويجري حله

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أعلن البريد السعودي عن وجود عطل فني في موقع “سبل الإلكتروني” وتطبيق الأجهزة الذكية.

وأوضح أنه يجرى حاليًا العمل على معالجة المشكلة في أسرع وقت.

“البريد” هو جهاز التنظيم الأكثر تطورًا في القطاع الحكومي

تعد مؤسسة البريد جهاز التنظيم الأكثر تطورًا في القطاع الحكومي خلال هذه الفترة؛ حيث استحدث العديد من الخدمات الإلكترونية مثل العنوان البريدي (خدمة واصل) وخدمات العنوان الدولي (واصل العالمي) وخدمات النظم الجغرافية للعناوين البريدية.

وحصلت المؤسسة على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية في هذا المجال خاصة وفي العديد من المجالات الأخرى.

ومؤخرًا، وقّعت مؤسسة البريد اتفاقية مع شركة برق إلكتريك تهدف إلى تصميم وإنتاج جيل جديد من مركبات التوصيل، يرتكز في اعتماده الأساسي على الاستفادة من أحدث التقنيات لبناء حلول تنقل ذكية كهربائية، في خطوة تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وترتقي بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، مع الحرص على التكامُل مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفاتها على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة النظيفة.

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