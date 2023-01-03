الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. «البريد»: عطل فني بموقع «سبل الإلكتروني» ويجري حله
القبض على مواطنة ومواطن لنقلهما وإيوائهما 12 مخالِفة لنظام أمن الحدود
قريبًا.. بريطانيا تُصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
«تقويم التعليم» يعتمد إنشاء مركز بحوث التقويم والقياس والاعتماد
في سماء المملكة.. القمر الأحدب يقترن بكوكب المريخ اليوم
أسعار الغاز الأوروبي تسجل ارتفاعًا مفاجئًا في بداية 2023 بسبب نقص السيولة النقدية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. «البريد»: عطل فني بموقع «سبل الإلكتروني» ويجري حله

عاجل.. «البريد»: عطل فني بموقع «سبل الإلكتروني» ويجري حله

عاجل.. «البريد»: عطل فني بموقع «سبل الإلكتروني» ويجري حله
٠١:٤٠:٠٠ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البريد السعودي عن وجود عطل فني في موقع “سبل الإلكتروني” وتطبيق الأجهزة الذكية.

وأوضح أنه يجرى حاليًا العمل على معالجة المشكلة في أسرع وقت.

“البريد” هو جهاز التنظيم الأكثر تطورًا في القطاع الحكومي

تعد مؤسسة البريد جهاز التنظيم الأكثر تطورًا في القطاع الحكومي خلال هذه الفترة؛ حيث استحدث العديد من الخدمات الإلكترونية مثل العنوان البريدي (خدمة واصل) وخدمات العنوان الدولي (واصل العالمي) وخدمات النظم الجغرافية للعناوين البريدية.

وحصلت المؤسسة على العديد  من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية في هذا المجال خاصة وفي العديد من المجالات الأخرى.

ومؤخرًا، وقّعت مؤسسة البريد  اتفاقية مع شركة برق إلكتريك تهدف إلى تصميم وإنتاج جيل جديد من مركبات التوصيل، يرتكز في اعتماده الأساسي على الاستفادة من أحدث التقنيات لبناء حلول تنقل ذكية كهربائية، في خطوة تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وترتقي بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، مع الحرص على التكامُل مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفاتها على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة النظيفة.

اقرأ أيضًا:

«جوجل فويس» تكشف عن خدمة جديدة للحد من البريد المزعج

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن البريد البريد السعودي السعودية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. إصابة عسكري بجروح في إطلاق نار بمركز تعبئة للجيش الروسي

عاجل.. إصابة عسكري بجروح في إطلاق نار بمركز تعبئة للجيش الروسي

٠٩:٥١ ص، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
عصير البرتقال أكثر فائدة من «البرتقالة» نفسها

عصير البرتقال أكثر فائدة من «البرتقالة» نفسها

٠٧:١٠ م، الأثنين، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٥
«الداخلية» توضح إجراءات السفر إلى البوسنة

«الداخلية» توضح إجراءات السفر إلى البوسنة

٠٨:٢٩ ص، الأربعاء، ١٦ أغسطس ٢٠١٧
«الاتصالات والتقنية» تُصدر مقياس الجيل الخامس للربع الثالث من عام 2022

«الاتصالات والتقنية» تُصدر مقياس الجيل الخامس للربع الثالث من عام 2022

١٢:٢٨ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *