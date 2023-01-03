«هيونداي موتور»: ارتفاع مبيعات الشركة من السيارات 1.4% خلال 2022

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سجلت مبيعات “هيونداي موتور” ارتفاعًا بنسبة 1.4% خلال عام 2022 لتصل لنحو 3.944 مليون سيارة، وهو ما جاء أقل من مستهدف الشركة لهذا العام والبالغ 4.01 مليون مركبة.

وأعلنت الشركة عن تعيين دي إتش بارك رئيسًا جديدًا لها في المقر الإقليمي لشركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وإفريقيا، وتولى مهامه في المقر الإقليمي في دبي اعتبارًا من هذا الأسبوع، وسيشرف على العمليات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

هيونداي شركة عالمية في صناعة السيارات

وقال بارك: “شركة هيونداي موتور هي شركة عالمية رائدة في صناعة السيارات، وتحافظ مجموعة منتجاتنا على مكانتها الرائدة في العديد من أسواق المنطقة، بدعم من شبكتنا الواسعة من الموزعين.

وأضاف: “بفضل العدد المتزايد من العملاء الراضين والمخلصين، سنعمل مع فريقنا للحفاظ على أدائنا القوي في هذه المنطقة المهمة على الرغم من التحديات العالمية، وكذلك تحقيقًا لرؤية شركة هيونداي موتور العالمية للتقدم من أجل الإنسانية مع التنقل والاتصال وحياد الكربون “.

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