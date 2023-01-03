الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
«هيونداي موتور»: ارتفاع مبيعات الشركة من السيارات 1.4% خلال 2022
مدير «تعليم جدة» يحضر عددًا من الحصص الدراسية عبر منصة مدرستي (فيديو)
عاجل.. «البريد»: عطل فني بموقع «سبل الإلكتروني» ويجري حله
القبض على مواطنة ومواطن لنقلهما وإيوائهما 12 مخالِفة لنظام أمن الحدود
قريبًا.. بريطانيا تُصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
«تقويم التعليم» يعتمد إنشاء مركز بحوث التقويم والقياس والاعتماد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«هيونداي موتور»: ارتفاع مبيعات الشركة من السيارات 1.4% خلال 2022

«هيونداي موتور»: ارتفاع مبيعات الشركة من السيارات 1.4% خلال 2022

«هيونداي موتور»: ارتفاع مبيعات الشركة من السيارات 1.4% خلال 2022
٠٢:١٤:٢٨ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت مبيعات “هيونداي موتور” ارتفاعًا بنسبة 1.4% خلال عام 2022 لتصل لنحو 3.944 مليون سيارة، وهو ما جاء أقل من مستهدف الشركة لهذا العام والبالغ 4.01 مليون مركبة.

وأعلنت الشركة عن تعيين دي إتش بارك رئيسًا جديدًا لها في المقر الإقليمي لشركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وإفريقيا، وتولى مهامه في المقر الإقليمي في دبي اعتبارًا من هذا الأسبوع، وسيشرف على العمليات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

هيونداي شركة عالمية في صناعة السيارات

وقال بارك: “شركة هيونداي موتور هي شركة عالمية رائدة في صناعة السيارات، وتحافظ مجموعة منتجاتنا على مكانتها الرائدة في العديد من أسواق المنطقة، بدعم من شبكتنا الواسعة من الموزعين.

وأضاف: “بفضل العدد المتزايد من العملاء الراضين والمخلصين، سنعمل مع فريقنا للحفاظ على أدائنا القوي في هذه المنطقة المهمة على الرغم من التحديات العالمية، وكذلك تحقيقًا لرؤية شركة هيونداي موتور العالمية للتقدم من أجل الإنسانية مع التنقل والاتصال وحياد الكربون “.

اقرأ أيضًا:

بـ «9 خصائص فريدة».. هيونداي تكشف عن أحدث سياراتها «Kona» لمنافسة خصومها

الكلمات الدلالية:
سيارات شركة هيونداي هيونداي هيونداي موتور

مواد ذات صلة

المزيد
عسير.. ضبط 3 مصانع للخمور يديرها وافدون

عسير.. ضبط 3 مصانع للخمور يديرها وافدون

٠٣:٤٣ م، الثلاثاء، ١١ أكتوبر ٢٠١٦
بالفيديو.. “الخثلان” يوضح حكم ترك سجدة التلاوة لمن لا يتيسر له أداءها

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح حكم ترك سجدة التلاوة لمن لا يتيسر له أداءها

٠٨:٣٨ ص، الأربعاء، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
طالب بإحسان الظن.. متحدث التعليم: نتائج حركة النقل الخارجي ستُتاح قريباً (فيديو)

طالب بإحسان الظن.. متحدث التعليم: نتائج حركة النقل الخارجي ستُتاح قريباً (فيديو)

١٢:٠٦ ص، الجمعة، ١٩ مايو ٢٠١٧
عضو بالكونجرس الأمريكي: دعم إدارة أوباما لـ«إيران» قد يؤجج الإرهاب

عضو بالكونجرس الأمريكي: دعم إدارة أوباما لـ«إيران» قد يؤجج الإرهاب

٠٩:٢٩ م، الخميس، ٣٠ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *