قريبًا.. بريطانيا تُصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن السلطات ستعلن رسميًا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بسبب انتهاك حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات السلمية التي اندلعت منذ أشهر في جميع أنحاء البلاد.

القرار سيتم الإعلان عنه في غضون أسابيع

ونقلت صحيفة «تيليجراف» عن مصادر، أن هذه الخطوة، التي سيتم الإعلان عنها في غضون أسابيع، مشيرة إلى أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية يعني أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية، وسيعتبر الحرس الثوري الإيراني مثل جماعة «داعش، والقاعدة».

وأوضحت الصحيفة، أن السلطات البريطانية رفعت دعوى ضد الحرس الثوري الإيراني بناءً على المعلومات التي يبدو أن أجهزة المخابرات في البلاد قدمتها لهم.

الحرس الثوري الإيراني يعتقل 7 انجليز

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد اعتقل الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي سبعة أشخاص على صلة ببريطانيا بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في أعقاب مقتل مهسا أميني.

وأشارت إلى أن الحرس الثوري قد تم إدراجه في قائمة الجماعات الإرهابية أثناء رئاسة دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع حظر السلطات الكندية، دخول أكثر من 10000 من أعضاء الحرس الثوري إلى البلاد بعد اندلاع انتفاضة الشعب الإيراني في أعقاب مقتل الشابة مهسا أميني.

النظام يعترف بقتل أحد المتظاهرين

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطة القضائية الإيرانية أن المواطن مهدي زارع أشكذري أصيب في احتجاجات طهران “نُقل إلى المستشفى وتوفي بعد فترة قصيرة.

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