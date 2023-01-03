القبض على مواطنة ومواطن لنقلهما وإيوائهما 12 مخالِفة لنظام أمن الحدود

تواصل – واس:

ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير، القبض على مواطنة لنقلها مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومواطن لإيوائه في شقة مستأجرة من قبله (10) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية ذاتها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالِفات لجهة الاختصاص، ومن نقل وآوى إلى النيابة العامة.

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عقوبة دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.