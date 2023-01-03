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«تقويم التعليم» يعتمد إنشاء مركز بحوث التقويم والقياس والاعتماد
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«تقويم التعليم» يعتمد إنشاء مركز بحوث التقويم والقياس والاعتماد

«تقويم التعليم» يعتمد إنشاء مركز بحوث التقويم والقياس والاعتماد

«تقويم التعليم» يعتمد إنشاء مركز بحوث التقويم والقياس والاعتماد
٠١:١٣:٢٢ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس

اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، إنشاء مركزٍ خاصٍ لبحوث التقويم والقياس والاعتماد، بهدف دعم سياسات التحسين والممارسات المبنية على الدليل العلمي.

كما يهدف المركز إلى تعزيز أداء الهيئة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

منظومة التعليم والتدريب

ويأتي إنشاء المركز رغبة من الهيئة في توسيع أثرها في منظومة التعليم والتدريب، من خلال إعداد البحوث والتقارير والمؤشرات ومنصات البيانات، واستثمار بيانات القياس والتقويم والاعتماد وإدارتها وتحليلها.

وسيعمل المركز على تنفيذ البحوث التطبيقية التي تتيح الدليل العلمي الداعم لسياسات تحسين التعليم والتدريب، وإنجاز البحوث المنهجية التي تسهم في تحسين عمليات التقويم والقياس والاعتماد.

إجراء البحوث

كما سيعمل على تشجيع إجراء البحوث ذات العلاقة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إعداد التقارير المستمدة من نتائج دراسات تقويم نواتج التعلم الوطنية والدولية، ومن عمليات التقويم والقياس والاعتماد.

ويقوم المركز بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاية عمليات التقويم، والاستفادة من أدوات تحليل البيانات المتقدمة في إعداد لوحات المعلومات ومؤشرات تقويم منظومة التعليم والتدريب، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية ذات العلاقة، والتعاون مع الهيئات والمنظمات والمراكز العلمية العالمية.

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