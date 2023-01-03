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في سماء المملكة.. القمر الأحدب يقترن بكوكب المريخ اليوم

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في سماء المملكة.. القمر الأحدب يقترن بكوكب المريخ اليوم

في سماء المملكة.. القمر الأحدب يقترن بكوكب المريخ اليوم

في سماء المملكة.. القمر الأحدب يقترن بكوكب المريخ اليوم
٠١:٠٨:٣٧ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة ستشهد اليوم اقتران القمر الأحدب بكوكب المريخ، وهو ما يمكن رؤيته بالعين المجردة.

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اقتران القمر الأحدب بكوكب المريخ

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “يرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 03 يناير 2023 وبداية الليل اقتران القمر الأحدب المتزايد المضاء بنسبة 92 % بكوكب المريخ حيث سيفصل بينهما 0.1 درجة في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة في حال كانت السماء خالية من الغيوم”.

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دوران المريخ حول الشمس

ووفقًا للجمعية الفلكية بجدة، فإن المريخ يدور حول الشمس خارج مدار الأرض وتتغير المسافة بين الأرض والمريخ، حيث تكون الأرض والمريخ في بعض الأحيان على نفس الجانب من النظام الشمسي وقريبين من بعضهما البعض.

ولكن في بعض الأحيان الأخرى، يكون المريخ والأرض على جانبين متقابلين تقريبًا من الشمس من بعضهما البعض، كما كان الحال في معظم عام 2021 وبالتالي ظهر المريخ خافتًا.

ويستغرق المريخ حوالي عامين للدوران مرة واحدة حول الشمس بعكس الأرض التي تستغرق عامًا واحدًا، وسطوع المريخ يتضاءل ويزداد في السماء كل عامين تقريبًا.

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