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أسعار الغاز الأوروبي تسجل ارتفاعًا مفاجئًا في بداية 2023 بسبب نقص السيولة النقدية

أسعار الغاز الأوروبي تسجل ارتفاعًا مفاجئًا في بداية 2023 بسبب نقص السيولة النقدية

أسعار الغاز الأوروبي تسجل ارتفاعًا مفاجئًا في بداية 2023 بسبب نقص السيولة النقدية
٠١:٠٦:٤٥ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في بداية تعاملات 2023 في أوروبا، في وقت يعاني فيه المتعاملون من نقص السيولة النقدية، وفقا لوكالة “بلومبرج”.

أوروبا لازالت تبحث عن بدائل للغاز الروسي

وصلت أسعار الطاقة في أوروبا لمستويات قياسية في بداية الحرب الأوكرانية، مازال عام 2023 يمثل اختبارات جديدة للقارة الأوروبية التي تحاول البحث عن بدائل لتوقف الإمدادات الروسية.

في الوقت نفسه ساعدت واردات الغاز الطبيعي المسال في خفض أسعار العقود القياسية بنسبة 47% تقريبا، خلال ديسمبر الماضي، وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية في ختام التعاملات بنسبة 0.9% إلى 77.02 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

في وقت سابق، قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي، إن أسعار غاز الاتحاد الأوروبي قد تتجاوز أعلى مستويات أغسطس الماضي، بعد قرار من شركة الغاز الروسية جازبروم.

وأورد البنك، في مذكرة حديثة، أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية قد تقترب من المستويات المرتفعة التي حددتها في أغسطس، بعد أن قالت روسيا إن خط أنابيبها الرئيس إلى أوروبا لن يستأنف التدفقات كما هو مخطط لها.

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الكلمات الدلالية:
أوروبا الغاز الغاز الروسي الغاز الطبيعي النفط سعر الغاز

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