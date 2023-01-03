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«دعم المتعثرين» يساعد 48 ألف حكم تنفيذي بقيمة تجاوزت 120 مليون ريال
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«دعم المتعثرين» يساعد 48 ألف حكم تنفيذي بقيمة تجاوزت 120 مليون ريال

«دعم المتعثرين» يساعد 48 ألف حكم تنفيذي بقيمة تجاوزت 120 مليون ريال

«دعم المتعثرين» يساعد 48 ألف حكم تنفيذي بقيمة تجاوزت 120 مليون ريال
١٢:٥٠:٠٠ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

كشف برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن «دعم الإيجار» لأكثر من 48 ألف حكم تنفيذي، بقيمة تزيد عن 120 مليون ريال، خلال عام 2022، من خلال تقديم الدعم للمتعثرين الموثقة عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، بسداد المبالغ المادية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة مع وزارة العدل، تحت إشراف وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية.

تقديم نوع الدعم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا

وأوضح البرنامج، أن الحالات المتعثرة تصل آليًا من محكمة التنفيذ بعد صدور الحكم، لتحديد نوع الدعم، وتقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من إحالتها من قضاء التنفيذ، حيث تُعرض على اللجنة المركزية المشكلة من ممثلين من:

1 – وزارة العدل.

2 – وزارة الداخلية.

3 – الجمعيات الخيرية.

4 – وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

5 – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف أن الدعم يأتي مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم الحماية الاجتماعية للفئات المتعثرة، وذلك امتدادًا لجهود برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الرامية إلى تقديم الدعم للأسر الأشد حاجة ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

سداد أجرة المسكن يشمل أربع حالات

يُذكر أن برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن “دعم الإيجار” صادر بقرار مجلس الوزراء رقم 405 لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أُجرة السكن لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن أربع حالات محددة مشمولة، وهي:

1 – أسرة المتوفى.

2 – أسرة السجين.

3 – أسرة المريض.

4 – ضعيف القدرة المادية، على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار بصفته سندًا تنفيذيًا، وأن يَصدر قرارًا تنفيذيًا بحق المستفيد من قبل القاضي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الخدمات الإلكترونية برنامج دعم المتعثرين حكم تنفيذي دعم الإيجار

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