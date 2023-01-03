الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مستمرة إلى الخميس.. محلل طقس: المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات (فيديو)
لخريجي الدبلوم فأعلى.. «الموارد البشرية» تُعلن عن 2766 وظيفة في 120 جهة
أطباء: هذه مخاطر ممارسة الرياضة على معدة فارغة
حتى صباح الغد.. «الدفاع المدني» يُحذر من تساقط أمطار غزيرة على مكة والمدينة والباحة
القبض على مواطن بحوزته 154 كيلو جرامًا من القات المخدر
أفضل العملات ادخارًا في 2023.. وعملة خليجية أكثر نشاطًا في بورصة موسكو

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مستمرة إلى الخميس.. محلل طقس: المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات (فيديو)

مستمرة إلى الخميس.. محلل طقس: المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات (فيديو)

مستمرة إلى الخميس.. محلل طقس: المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات (فيديو)
١٢:٣٨:٢٨ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن المملكة لم تشهد منذ 4 سنوات أمطارًا بهذه الغزارة من حيث الاتساع والمدة، ومن المتوقع استمرارها إلى يوم الخميس.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “الإخبارية”، أن “هذه الحالة بدأت من السواحل الغربية حتى السواحل الشرقية، بالإضافة إلى الشمال والجنوب، والتي صاحبها هطول بعض الثلوج، وإن شاء الله مستمرة”.

اقرأ أيضًا:

حتى صباح الغد.. «الدفاع المدني» يُحذر من تساقط أمطار غزيرة على مكة والمدينة والباحة

درجات الحرارة في الرياض

ووصف العقيل، الأجواء في الرياض بالرائعة، وفي المناطق الوسطى، القصيم، ومعظم محافظات منطقة الرياض، مشيرًا إلى أن الأجوء مهيأة لهطول الأمطار، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وبالتالي تكون الضباب.

وأوضح أن درجة الحرارة تميل إلى الاعتدال نوعًا ما، حيث تصل في الرياض إلى 12 مئوية، وستبقى طوال اليوح في حدود هذا المعدل بين 13 و15 درجة مئوية، بسبب الغطاء السحابي المتواجد على العاصمة.

اقرأ أيضًا:

بهذه المناطق.. خبير طقس يكشف خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

أمطار خفيفة متفرقة

وأشار إلى احتمالية هطول الأمطار خفيفة متفرقة، في القصيم والمنطقة الشرقية، وكذا منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف ولاحقًا منطقة تبوك، وكذلك الساحل الغربي حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا محافظة جدة.

في المقابل، ذكر العقيل أن المنطقة الجنوبية سيكون فيها الضباب أكثر من هطول الأمطار، خاصة في مرتفعات منطقة عسير، وفي الطائف من المتوقع هطول أمطار غزيرة، وكذلك الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار في الباحة.

وقال إن “الأمطار بحسب المؤشرات ستستمر إلى يوم الخميس، وسنستمر نراقب الحالة الجوية المرتقبة، وسيصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا عنها إن شاء الله”.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أمطار الرياض السعودية اليوم القصيم عقيل العقيل محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
«العمل»: 422 مليون ريال إعانات شهرية لـ475 ألفاً من ذوي الإعاقة

«العمل»: 422 مليون ريال إعانات شهرية لـ475 ألفاً من ذوي الإعاقة

٠٢:٣٠ م، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠١٧
«التعليم» تعتزم تشغيل مبانٍ «حكومية جذابة» بدلاً من 4 آلاف مدرسة مستأجرة

«التعليم» تعتزم تشغيل مبانٍ «حكومية جذابة» بدلاً من 4 آلاف مدرسة مستأجرة

٠٨:١٩ ص، الخميس، ٠١ أكتوبر ٢٠١٥
عضو شورى سابق: رواتب القطاع الخاص بالمملكة الأقل خليجياً

عضو شورى سابق: رواتب القطاع الخاص بالمملكة الأقل خليجياً

٠٢:٣٨ ص، الجمعة، ٢٠ يناير ٢٠١٧
تعرف على الميزانية العامة للمملكة خلال 15 عاماً

تعرف على الميزانية العامة للمملكة خلال 15 عاماً

٠٤:٠٠ م، الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *