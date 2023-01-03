مستمرة إلى الخميس.. محلل طقس: المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات (فيديو)

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قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن المملكة لم تشهد منذ 4 سنوات أمطارًا بهذه الغزارة من حيث الاتساع والمدة، ومن المتوقع استمرارها إلى يوم الخميس.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “الإخبارية”، أن “هذه الحالة بدأت من السواحل الغربية حتى السواحل الشرقية، بالإضافة إلى الشمال والجنوب، والتي صاحبها هطول بعض الثلوج، وإن شاء الله مستمرة”.

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درجات الحرارة في الرياض

ووصف العقيل، الأجواء في الرياض بالرائعة، وفي المناطق الوسطى، القصيم، ومعظم محافظات منطقة الرياض، مشيرًا إلى أن الأجوء مهيأة لهطول الأمطار، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وبالتالي تكون الضباب.

وأوضح أن درجة الحرارة تميل إلى الاعتدال نوعًا ما، حيث تصل في الرياض إلى 12 مئوية، وستبقى طوال اليوح في حدود هذا المعدل بين 13 و15 درجة مئوية، بسبب الغطاء السحابي المتواجد على العاصمة.

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أمطار خفيفة متفرقة

وأشار إلى احتمالية هطول الأمطار خفيفة متفرقة، في القصيم والمنطقة الشرقية، وكذا منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف ولاحقًا منطقة تبوك، وكذلك الساحل الغربي حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا محافظة جدة.

في المقابل، ذكر العقيل أن المنطقة الجنوبية سيكون فيها الضباب أكثر من هطول الأمطار، خاصة في مرتفعات منطقة عسير، وفي الطائف من المتوقع هطول أمطار غزيرة، وكذلك الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار في الباحة.

وقال إن “الأمطار بحسب المؤشرات ستستمر إلى يوم الخميس، وسنستمر نراقب الحالة الجوية المرتقبة، وسيصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا عنها إن شاء الله”.