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«الزكاة» تحدث الأدلة التوضيحية لعدد من الأنظمة الضريبية ولوائحها التنفيذية

«الزكاة» تحدث الأدلة التوضيحية لعدد من الأنظمة الضريبية ولوائحها التنفيذية

«الزكاة» تحدث الأدلة التوضيحية لعدد من الأنظمة الضريبية ولوائحها التنفيذية
١٢:٢٦:٠٧ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

قامت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بتحديث عدد من الأنظمة الضريبية ولوائحها التنفيذية.

وشملت التحديثات، أدلة توضيحية لنظام ضريبة الدخل، ونظام ضريبة القيمة المضافة، ونظام الضريبة الانتقائية، ونظام جباية الزكاة؛ بهدف إيجاد مرجع استرشادي للباحثين والمتعاملين والمهتمين بالأنظمة الضريبية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي لتيسير الوصول والاطلاع على المواد النظامية والقرارات والمراسيم والاتفاقيات والتعاميم الضريبية.

حل المنازعات

وأضافت أن الخطوة تأتي انطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في التميز بالقدرة على حل المنازعات الضريبية بكفاءة وتبني أساليب مبتكرة وفعّالة لتمكين الفصل الناجز في المنازعات الضريبية.

وبينت أن الأدلة التوضيحية تضمّنت جميع المواد النظامية والقرارات والتعاميم وعدداً من السوابق القضائية الحديثة لعامي 2020م-2021م.

وأفادت بأنها أنها نشرت النسخة الإلكترونية للدليل عبر الموقع الإلكتروني ويحتوي على محركات بحث متقدمة للكلمات المفتاحية والفصول الواردة فيه؛ لضمان سهولة وتيسير الوصول إلى النتائج المطلوبة.

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