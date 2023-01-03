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لخريجي الدبلوم فأعلى.. «الموارد البشرية» تُعلن عن 2766 وظيفة في 120 جهة
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لخريجي الدبلوم فأعلى.. «الموارد البشرية» تُعلن عن 2766 وظيفة في 120 جهة

لخريجي الدبلوم فأعلى.. «الموارد البشرية» تُعلن عن 2766 وظيفة في 120 جهة

لخريجي الدبلوم فأعلى.. «الموارد البشرية» تُعلن عن 2766 وظيفة في 120 جهة
١٢:٢٦:٠٣ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الموارد البشرية عن توفر 2766 وظيفة شاغرة في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، وذلك عبر برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» على النحو التالي:

1 – عدد الجهات الحكومية المعلنة (55).

2 – عدد الشركات الكبرى المعلنة (65).

* الفئات المستهدفة

1 – خريجي وخريجات الدبلوم.

1 – خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.

* أهم جهات التوظيف (القطاع الحكومي)

– وزارة الحج والعمرة.

– وزارة الرياضة.

– وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– وزارة التجارة.

– وزارة الصحة.

– وزارة الاستثمار.

– وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

– وزارة الاقتصاد والتخطيط.

– وزارة الخارجية.

– وكالة الثروة المعدنية.

– الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

– الهيئة العامة لعقارات الدولة.

– هيئة حقوق الإنسان.

– الهيئة العامة للأوقاف.

– الهيئة العامة للجمارك.

– رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

– مجلس الضمان الصحي التعاوني.

– المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

– المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

– المركز الوطني لإدارة النفايات.

– جامعة الحدود الشمالية.

– أمانة العاصمة المقدسة.

– امانة منطقة تبوك.

– أمانة الطائف.

– أمانة منطقة جازان.

– أمانة منطقة حائل.

– بلدية محافظة ينبع.

– بلدية محافظة بلجرشي.

– بلدية محافظة طريف.

– مدينة الملك فهد الطبية.

– المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

– الهلال الأحمر السعودي.

– هيئة وكالة الأنباء السعودية.

– الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

– التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

– مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية.

– مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

– مستشفيات القوات المسلحة بالهدا والطائف.

– مستشفيات القوات المسلحة بشرورة.

– مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

– مستشفيات القوات المسلحة بشرورة.

– مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب.

– مستشفيات القوات المسلحة بنجران.

– مستشفى النساء والولادة والأطفال.

– برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

– مستشفى الحرم المكي للطوارئ.

– مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

– مستشفى المهد العام.

– مستشفى بقعاء العام.

– مستشفى القريات العام.

– مستشفى الملك خالد بالمجمعة.

– مستشفى الولادة والاطفال بحائل.

– مديرية الشئون الصحية بجيزان.

– مديرية الشئون الصحية بنجران.

– فرع وزارة المياه بمنطقة المدينة المنورة.

– الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع.

– مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

– بلدية أم خنصر.

– بلدية بللسمر.

– بالإضافة إلى أكثر من (70) جهة أخرى.

* الشروط العامة للانضمام إلى برنامج تمهير

1 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2 – أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

3 – أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير».

4 – حاصل على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة «الدبلوم أو البكالوريوس» في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة

– لا يشترط الخبرة.

* مزايا برنامج تمهير

1- يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.

2- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

3- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

4- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

5- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل

6- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

* طريقة التقديم

– التقديم متاح حالياً من متاح حالياً من خلال اختيار الوظائف حسب جهة التوظيف وتعبئة الطلب عن طريق هذا  الرابط: ( اضغط هنا ).

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية برنامج تمهير حملة الدبلوم صندوق الموارد البشرية وظائف

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