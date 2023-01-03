لخريجي الدبلوم فأعلى.. «الموارد البشرية» تُعلن عن 2766 وظيفة في 120 جهة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق الموارد البشرية عن توفر 2766 وظيفة شاغرة في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، وذلك عبر برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» على النحو التالي:
1 – عدد الجهات الحكومية المعلنة (55).
2 – عدد الشركات الكبرى المعلنة (65).
* الفئات المستهدفة
1 – خريجي وخريجات الدبلوم.
1 – خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.
* أهم جهات التوظيف (القطاع الحكومي)
– وزارة الحج والعمرة.
– وزارة الرياضة.
– وزارة البيئة والمياه والزراعة.
– وزارة التجارة.
– وزارة الصحة.
– وزارة الاستثمار.
– وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
– وزارة الاقتصاد والتخطيط.
– وزارة الخارجية.
– وكالة الثروة المعدنية.
– الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
– الهيئة العامة لعقارات الدولة.
– هيئة حقوق الإنسان.
– الهيئة العامة للأوقاف.
– الهيئة العامة للجمارك.
– رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
– مجلس الضمان الصحي التعاوني.
– المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
– المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
– المركز الوطني لإدارة النفايات.
– جامعة الحدود الشمالية.
– أمانة العاصمة المقدسة.
– امانة منطقة تبوك.
– أمانة الطائف.
– أمانة منطقة جازان.
– أمانة منطقة حائل.
– بلدية محافظة ينبع.
– بلدية محافظة بلجرشي.
– بلدية محافظة طريف.
– مدينة الملك فهد الطبية.
– المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
– الهلال الأحمر السعودي.
– هيئة وكالة الأنباء السعودية.
– الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
– التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.
– مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية.
– مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.
– مستشفيات القوات المسلحة بالهدا والطائف.
– مستشفيات القوات المسلحة بشرورة.
– مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
– مستشفيات القوات المسلحة بشرورة.
– مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب.
– مستشفيات القوات المسلحة بنجران.
– مستشفى النساء والولادة والأطفال.
– برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.
– مستشفى الحرم المكي للطوارئ.
– مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.
– مستشفى المهد العام.
– مستشفى بقعاء العام.
– مستشفى القريات العام.
– مستشفى الملك خالد بالمجمعة.
– مستشفى الولادة والاطفال بحائل.
– مديرية الشئون الصحية بجيزان.
– مديرية الشئون الصحية بنجران.
– فرع وزارة المياه بمنطقة المدينة المنورة.
– الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع.
– مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
– بلدية أم خنصر.
– بلدية بللسمر.
– بالإضافة إلى أكثر من (70) جهة أخرى.
* الشروط العامة للانضمام إلى برنامج تمهير
1 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 – أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
3 – أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير».
4 – حاصل على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة «الدبلوم أو البكالوريوس» في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة
– لا يشترط الخبرة.
* مزايا برنامج تمهير
1- يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.
2- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
3- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
4- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
5- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل
6- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
* طريقة التقديم
– التقديم متاح حالياً من متاح حالياً من خلال اختيار الوظائف حسب جهة التوظيف وتعبئة الطلب عن طريق هذا الرابط: ( اضغط هنا ).