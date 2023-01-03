لخريجي الدبلوم فأعلى.. «الموارد البشرية» تُعلن عن 2766 وظيفة في 120 جهة

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أعلن صندوق الموارد البشرية عن توفر 2766 وظيفة شاغرة في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، وذلك عبر برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» على النحو التالي:

1 – عدد الجهات الحكومية المعلنة (55).

2 – عدد الشركات الكبرى المعلنة (65).

* الفئات المستهدفة

1 – خريجي وخريجات الدبلوم.

1 – خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.

* أهم جهات التوظيف (القطاع الحكومي)

– وزارة الحج والعمرة.

– وزارة الرياضة.

– وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– وزارة التجارة.

– وزارة الصحة.

– وزارة الاستثمار.

– وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

– وزارة الاقتصاد والتخطيط.

– وزارة الخارجية.

– وكالة الثروة المعدنية.

– الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

– الهيئة العامة لعقارات الدولة.

– هيئة حقوق الإنسان.

– الهيئة العامة للأوقاف.

– الهيئة العامة للجمارك.

– رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

– مجلس الضمان الصحي التعاوني.

– المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

– المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

– المركز الوطني لإدارة النفايات.

– جامعة الحدود الشمالية.

– أمانة العاصمة المقدسة.

– امانة منطقة تبوك.

– أمانة الطائف.

– أمانة منطقة جازان.

– أمانة منطقة حائل.

– بلدية محافظة ينبع.

– بلدية محافظة بلجرشي.

– بلدية محافظة طريف.

– مدينة الملك فهد الطبية.

– المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

– الهلال الأحمر السعودي.

– هيئة وكالة الأنباء السعودية.

– الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

– التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

– مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية.

– مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

– مستشفيات القوات المسلحة بالهدا والطائف.

– مستشفيات القوات المسلحة بشرورة.

– مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

– مستشفيات القوات المسلحة بشرورة.

– مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب.

– مستشفيات القوات المسلحة بنجران.

– مستشفى النساء والولادة والأطفال.

– برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

– مستشفى الحرم المكي للطوارئ.

– مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

– مستشفى المهد العام.

– مستشفى بقعاء العام.

– مستشفى القريات العام.

– مستشفى الملك خالد بالمجمعة.

– مستشفى الولادة والاطفال بحائل.

– مديرية الشئون الصحية بجيزان.

– مديرية الشئون الصحية بنجران.

– فرع وزارة المياه بمنطقة المدينة المنورة.

– الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع.

– مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

– بلدية أم خنصر.

– بلدية بللسمر.

– بالإضافة إلى أكثر من (70) جهة أخرى.

* الشروط العامة للانضمام إلى برنامج تمهير

1 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2 – أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

3 – أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير».

4 – حاصل على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة «الدبلوم أو البكالوريوس» في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة

– لا يشترط الخبرة.

* مزايا برنامج تمهير

1- يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.

2- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

3- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

4- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

5- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل

6- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

* طريقة التقديم

– التقديم متاح حالياً من متاح حالياً من خلال اختيار الوظائف حسب جهة التوظيف وتعبئة الطلب عن طريق هذا الرابط: ( اضغط هنا ).