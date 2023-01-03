حتى صباح الغد.. «الدفاع المدني» يُحذر من تساقط أمطار غزيرة على مكة والمدينة والباحة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، فإنها تُحذر من فرص هطول أمطار غزيرة على مناطق ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة.

الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في «تويتر»، أن الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، وأن الحالة المطرية المتوقعة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا بالأمواج وتساقطًا للبرد وسيولاً وانعدامًا للرؤية، وأنها تستمر حتى صباح يوم غد الأربعاء.

أمطار على منطقة المدينة حتى صباح الثلاثاء

وأشارت إلى تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل «الحناكية وبدر وخيبر وينبع والمهد ووادي الفرع»، وأنها مستمرة حتى الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة على مكة المكرمة

كما حذرت من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل «الكامل والجموم وبحرة والعاصمة المقدسة والليث والشعيبة وجدة وخليص وعسفان والطائف»، وأنها تستمر حتى الساعة الـ 11 من صباح الغد.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

وأشارت إلى تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، تشمل «الحجرة والمخوات وفرعة غامد الزناد وقلوة»، وأنها مستمرة حتى الساعة 11 من صباح الأربعاء.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

وصباح اليوم، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

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