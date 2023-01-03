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أطباء: هذه مخاطر ممارسة الرياضة على معدة فارغة
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أطباء: هذه مخاطر ممارسة الرياضة على معدة فارغة

أطباء: هذه مخاطر ممارسة الرياضة على معدة فارغة

أطباء: هذه مخاطر ممارسة الرياضة على معدة فارغة
١٢:٢١:٥٣ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

حذر أطباء من خطورة ممارسة الرياضة على معدة فارغة، لما قد يسببه ذلك من مضاعفات منها الغثيان.

وقال الأطباء إن الجسم يعمل دائمًا بشكل أفضل في حالة التغذية، بغض النظر عن السبب، وفقًا للكلية الأمريكية للطب الرياضي.

وأوضحوا أنه أثناء التمرين، يستغل الجسم أشكال الكربوهيدرات المخزنة، المعروفة باسم الجليكوجين، في الكبد والعضلات للحصول على الطاقة.

وظائف الكبد

وأضافوا أن الكبد يقوم بتفكيك الجليكوجين أثناء التعرق للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم، والتي ستستخدمها عضلاتك للحصول على الطاقة بالإضافة إلى مخازن الجليكوجين الخاصة بها، وفقًا لعيادة كليفلاند.

وبين الأطباء أنه يمكن للجسم تخزين ما يكفي من الجليكوجين تقريبًا لدعمك من خلال تمرين متوسط الشدة أو قصير المدة، ولكن عندما ينفد هذا الجليكوجين تقريبًا، قد يتحول جسمك إلى الأحماض الدهنية للحصول على الطاقة، وفقًا لمايو كلينك .

ووفق المصدر ذاته، وجدت بعض الدراسات أن ممارسة الرياضة بكثافة منخفضة إلى متوسطة في حالة الصيام بشكل عام تعزز مستويات أكسدة الدهون أثناء التمرين أكثر من ممارسة الرياضة بعد تناول الكربوهيدرات، لكن الأدلة التي تدعم هذا التأثير بعد التدريب السريع طويل الأمد غير متوفرة.

وشدد الأطباء على أنه يمكن أن يؤدي تخطي وجبتك أو وجبة خفيفة قبل التمرين إلى تداعيات صحية قصيرة وطويلة المدى أيضًا، فقد يعاني بعض الأشخاص من الغثيان والإرهاق وعدم الراحة أثناء ممارسة التمارين الرياضية على معدة فارغة.

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