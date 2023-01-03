أفضل العملات ادخارًا في 2023.. وعملة خليجية أكثر نشاطًا في بورصة موسكو

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كشف ميخائيل زيلتسر، مختص روسي في سوق الأوراق المالية عن أفضل العملات التي يمكن ادخارها في 2023، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يفتح الأشخاص وديعة في البنوك وشراء سندات الشركات الروسية المربوطة بهذه العملات، بحسب “سبوتنيك”.

وربط بين العقوبات المفروضة على بعض الدول وبين استقرار عملتها في الأسواق، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بـ “اليوان ودولار هونغ كونغ” بسبب اتساع حجم تجارة بلديهما.

عملة خليجية تثبت نفسها بقوة في البورصة الروسية

وقال إن العملتين مستقرتين حاليًا في بورصة موسكو، وأصبح اليوان منافسًا قويًا للدولار الأمريكي واليورو.

وكشف عن عملة خليجية تظهر ثباتًا واضحًا أيضًا في البورصة الروسية وهي “الدرهم الإماراتي”، مضيفًا: سعر صرف العملة الإماراتية ثابت ويتغير بما يتناسب مع انحراف الروبل عن الدولار، و”يجب ألا تكون هناك مخاطر مع التسويات”.

وتعاني روسيا حاليًا من عقوبات غربية مفروضة عليها بسبب غزوها للأراضي الأوكرانية، كما قررت توسيع تجارتها الخارجية مع دول صديقة لها وعلى رأسها الصين والهند، على أن تكون المعاملات التجارية بالروبل.

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