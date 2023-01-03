أجواء صعبة.. شاهد ماذا فعلت السيول بحي المطار في المدينة

تواصل – فريق التحرير:

تواصل هطول الأمطار، اليوم، من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، فيما ما تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

موجة أمطار قوية على معظم الأجواء

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول التي أغرقت حي المطار في المدينة المنورة في موجة أمطار قوية على معظم أجواء المنطقة.

الأمطار مستمرة حتى صباح اليوم

وأظهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول المتدفقة نتيجة الأمطار المتساقطة على المدينة المنورة منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم.

استمرار الحالة الممطرة التاسعة

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن حالة مدرار الممطرة ستشتد اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة

وصباح اليوم، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا بالابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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